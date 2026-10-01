민주당 “한동훈, DMZ 지뢰 폭발 사고 두고 망언 쏟아내”

더불어민주당이 무소속 한동훈 의원을 향해 “한동훈 의원이 DMZ 지뢰 폭발 사고를 두고 망언을 쏟아내고 있다”고 비판했다.

조계원 민주당 대변인은 1일 논평에서 “한동훈 의원은 ‘정부가 북한소행을 덮으려 한다’고 주장해왔는데, 전제부터 틀렸다”며 이같이 밝혔다.

더불어민주당이 무소속 한동훈 의원을 향해 “한동훈 의원이 DMZ 지뢰 폭발 사고를 두고 망언을 쏟아내고 있다”고 비판했다. 사진은 한동훈 의원. 연합뉴스

이어 “군은 이미 28일 북한 지뢰 가능성이 높다고 밝혔다. 그런데 한 의원은 북한소행으로 단정하면서 합동조사 일정까지 공개했다”며 “이번 조사는 유엔사 정전위와 합의해 매뉴얼대로 진행된 것이며, 군사분계선 인근 조사인 만큼 사전 안전조치도 당연한 과정”이라고 했다.

그러면서 “작전 일자를 공개한 한동훈 의원의 행위야말로 조사단을 위험에 빠뜨리는 명백한 기밀 누설 행위”이라고 목소리를 높였다.

조 대변인은 “그러나 한동훈 의원은 사과 대신 또 다른 망언을 보탰다. 이재명 대통령이 북한에 약점이 잡혔다는 근거 없는 주장까지 꺼내 든 것”이라며 “안보 사안 앞에서 대통령을 모욕하는 것도 서슴지 않는 모습”이라고 지적했다.

그는 “한동훈 의원은 장병의 부상마저 정쟁의 소재로 삼았다. 국군수도병원에서 만난 부상 장병 가족은 이를 이용해 선동하고 음모론을 펼치는 사람이 너무 많아 힘들다고 토로했다”며 “한동훈 의원은 그 말을 새겨듣고 가족들에게 사과하라”고 주장했다.

이어 “북한의 지뢰 매설과 정전 협정 위반을 규탄하는 데 여야는 없다”며 “한 의원이 할 일은 국가안보와 부상 장병을 정쟁의 소재로 삼는 것이 아니다. 더는 국가 안보에 재 뿌리지 말고 본인의 범죄 혐의에 대해서나 입을 여시라”고 강조했다.

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