이혜영 "20년 전 이혼 기사에 상처…강해 보이려 레오파드 샀다"

방송인 이혜영이 이혼 발표 후 힘들었던 시간을 떠올렸다.

이혜영은 지난달 30일 자신의 유튜브 채널을 통해 다양한 레오파드 패션을 소개하며 옷에 얽힌 사연을 공개했다.

이날 이혜영은 오래전 구입한 레오파드 셔츠를 꺼내 들었다.

그는 "20년 전에 영화를 찍었는데 (이혼) 기사가 났다"며 "영화 제작사가 난리가 났다. '이혼할 거면 미리 말을 했어야지'라고 하더라. 이혼을 내가 알고 하느냐"고 말했다.

이어 "그 슬픈 상황에서 인터뷰를 해야 하는 상황이었다. 사람들 앞에 설 용기도 없고 자신감도 떨어져 있었다"며 당시 심경을 설명했다.

이혜영은 "어떤 옷을 입을까 고민하다가 레오파드를 입어서 나 자신이 강하다는 걸, 마음속에 있는 강인함을 표현해야겠다고 생각했다"며 "그래서 이 옷을 샀던 것 같다. 여기에 옛날에는 쫙 달라붙는 펜슬스커트를 입었던 기억이 난다"고 밝혔다.

그러면서 당시 착용했던 의상을 공개하며 "이렇게 슬픈데 이런 걸 사서 입고 나오는 강인함이 바로 레오파드의 정신"이라고 말해 웃음을 자아내기도 했다.

이혜영은 "레오파드 아이템은 다들 있지 않나. 머리끈, 헤어핀, 스카프, 에코백 등 자세히 보면 집에 한두 개쯤은 다 있을 것"이라며 "레오파드는 여성들의 열정과 자신감, '난 여자라서 행복해'라는 것을 표현하는 프린트"라고 강조했다.

한편 이혜영은 그룹 룰라 출신 방송인 이상민과 9년간의 열애 끝에 2004년 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 두 사람은 돈 문제로 갈등을 빚으며 공방을 벌이기도 했다.

이후 이혜영은 2011년 사업가 남편과 재혼해 슬하에 두 딸을 두고 있으며, 이상민 역시 지난해 4월 비연예인 여성과 재혼 소식을 전했다.

<뉴시스>

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