국민의힘, 국군의날 ‘안보 공세’… “굴종노선 폐기하라”

국민의힘은 제78주년 국군의날인 1일 최근 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사고를 고리로 이재명정부의 대북 기조를 정면으로 겨냥하며 공세를 퍼부었다. 장동혁 대표는 이날 국군의날 기념식에 참석하지 않고 국회 최고위원회의에서 정부의 대북 대응을 강하게 비판했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위에서 “이번 지뢰 참사는 문재인 정권의 최전방 소초(GP) 철거와 이재명 정권의 수수방관이 만든 합작품”이라며 “이 명백한 이적 행위의 책임을 반드시 물어야 한다”고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 1일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴스1

이어 “오늘 국군의 날 기념식에서 대통령이 연설하면서 북한 지뢰 도발에 대해 확고한 책임을 묻지 않는다면 다시 한번 불법 대북 송금을 자백하는 것”이라며 “스스로 ‘김정은 심기 경호관’임을 자인하는 것”이라고 주장했다.

그러면서 “이 대통령은 지금까지도 ‘북한’이라는 단어 자체를 아예 입에 올리지 않고 있다”며 “청와대는 어제 대통령의 부상 장병 위문 자리를 설명하면서 ‘북한’은 빼고 ‘불의의 지뢰 폭발 사고’라고 우물거렸다”고 비판했다. 이어 “북한이 불법 대북 송금 실체를 밝힐까 두려워서 꼬리를 만 것은 아닌지 합리적 의심을 가질 수밖에 없다”고 꼬집었다.

장 대표는 또 “민주당은 입으로는 북한을 규탄한다면서 지난 정권 공격하는 데만 열을 올렸다”며 “대한민국 집권여당인지 조선노동당 여의도지부인지 헷갈릴 지경”이라고 덧붙였다.

정점식 원내대표도 “다시 정부와 여당에 공개적으로 묻겠다. 대한민국의 주적이 어디냐”며 “도저히 북한이라는 답은 안 나오느냐. 그렇다면 정부와 여당이 북한에 외치는 규탄이니 사과 촉구니 하는 것들은 모두 가짜”라고 주장했다.

그러면서 정부를 향해 “대북 굴종노선 폐기를 선언하라. 주적은 북한이라고 선언하라”며 “대북 지원 중단과 대북 확성기 설치는 당연한 기초 단계일 뿐이다. 이것마저 거부한다면 국가의 자존을 포기하는 것”이라고 촉구했다.

최보윤 수석대변인은 논평을 통해 “참담한 심정으로 국군의 날을 맞았다”며 “엄혹한 안보 참사에도 이재명 정부는 대북 제재 해제를 운운하고 대북 굴종적 ‘가짜평화’ 망상에 사로잡혀 안보 경계 태세를 약화시켰다”고 지적했다.

이어 “정부·여당의 미온적 대응과 대북 저자세 노선이 결국 우리 장병들의 안전을 위협하고 국가 안보를 무너뜨린 근본 원인”이라며 “도발을 일삼는 주적에게 평화를 구걸하고 국민 혈세를 쏟아붓는 굴종적 대북 정책은 즉각 폐지돼야 한다”고 목소리를 높였다.

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