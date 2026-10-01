李대통령 “박은정·임은정·이성윤도 다 檢 출신…검찰개혁 목표가 복수는 아냐”

이재명 대통령은 1일 “중요수사 기구 책임자에 수사전문가인 전직 검사를 검사 출신이란 이유로 쓰지말라고 하면, 이것은 중대범죄수사청(중수청)을 망치자는 얘기나 마찬가지”라고 밝혔다. 이 대통령은 “검사 출신이라고 다 버리자면 조국혁신당 박은정 의원도, 임은정 검사장도, 더불어민주당 이성윤 의원도 다 검사 또는 검사 출신인데 그분들은 어찌 되겠나”라고도 언급했다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X)에 김지용 중수청장 후보자 임명에 반대하는 한 엑스 이용자의 글을 공유한 뒤 “진심으로 저와 나라의 미래가 걱정돼 그러시는(반대를 하는) 분들이 많을 것”이라면서도 이같이 설명했다.

이재명 대통령. 뉴스1

이 대통령은 “김 후보자에 대해 친윤(친윤석열)검사라는 등의 반대 주장이 있어 장시간 추가 검증을 한 결과 대체로 사실이 아니거나, 심지어 터무니없는 허위 주장으로 판명됐다”고 강조했다. 김 후보자의 추천 과정에 대해서는 “대통령이 마음대로 정하는 것이 아니다. 중수청장 후보는 우선 국민 추천받은 사람이어야 한다”며 “그리고 독립적인 추천 위원회가 4명으로 압축해 추천한다. 추천된 4명 중에서 협의를 거쳐 행정안전부 장관이 김 후보를 대통령에게 제청했는데, 협의 과정에서는 추천된 4인 중 김 후보가 가장 적합하다고 판단됐다”고 적었다.

이 대통령은 “김 후보자를 배제하면 남은 3인의 피추천자 중 누군가로 교체해야 하는데, 재제청을 할 사유인지, 남은 3인의 후보가 김 후보를 대체할 만 한지는 여전히 고민과 판단의 영역”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 “국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 되고, 특정인이나 특정 집단의 이익을 위한 것이어서도 안 된다”는 입장도 피력했다. 그러면서 “검찰개혁의 목표가 검찰에 대한 복수를 하자거나 검찰을 망가뜨리는 것이 아니지 않나”라며 “수사, 기소를 분리시키고 다시는 정권에 의해 악용되지 않으면서 제대로 수사하고, 제대로 기소하게 하자는 것 아니겠느냐”고 했다.

이 대통령은 전날 밤에도 엑스에 올라온 ‘중수청장으로 친윤계 김지용 검사는 쓰지 말아달라’는 한 이용자의 글에 대한 답하는 형식을 통해 “김 후보자의 친윤 아닌, 굳이 말해 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실”이라고 적기도 했다.

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