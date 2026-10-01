화성시·삼성전자, 1조7000억 투자 ‘미래성장 동맹’…첨단 생태계 구축

경기 화성시와 삼성전자가 1조7000억원 규모의 투자를 바탕으로 첨단 미래산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 ‘미래성장 동맹’을 결성했다.

정명근 화성시장(왼쪽)과 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장이 상생협력 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

1일 화성시에 따르면 지난달 28일 시청 중앙회의실에서 정명근 시장과 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장이 참석한 가운데 ‘미래성장 상생협력 업무 협약식’이 열렸다.

지방정부의 파격적인 행정 지원과 대기업의 지속적인 투자를 결합해 ‘기업-도시 동반성장 선순환 모델’을 구축하겠다는 취지다.

협약에 따라 삼성전자는 화성시에 총 1조7000억원 규모의 투자 프로젝트를 추진한다. 구체적인 투자 항목과 실행 일정은 사업 여건을 고려해 시와 지속적으로 조율해 나갈 방침이다.

삼성전자 화성캠퍼스

양 기관은 △삼성전자 투자 확대 및 안정적 기업활동 지원 △연구·업무 기능 확충을 통한 첨단산업 경쟁력 강화 △지역경제 활성화 및 지역사회 상생 △기업 현안 해결을 위한 원스톱 행정 지원의 4개 핵심 분야에서 공조하기로 합의했다.

화성시는 삼성전자의 투자 및 기업활동 과정에서 발생하는 규제와 걸림돌을 신속하게 해소하기 위해 부서 간 전담 협업체계를 가동한다. 관계 법령이 허용하는 범위에서 행정 절차를 단축하는 등 기업 친화적 환경 조성에 총력을 기울일 계획이다.

정명근 시장은 “삼성전자는 화성의 첨단산업 생태계를 함께 만들어 온 핵심 파트너”라며 “이번 협약은 기업의 성장이 양질의 일자리 창출과 지역경제 발전으로 이어지고 재투자로 연결되는 선순환 동반성장의 새로운 출발점이 될 것”이라고 강조했다.

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