[속보] 李대통령 “DMZ 부상 장병 마음 무거워…남북 군사 긴장 낮추겠다”

이재명 대통령이 1일 비무장지대(DMZ)에서 임무 수행을 하다 지뢰 폭발 사고를 당한 부상 장병들을 위로했다.

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78회 국군의 날 기념식에서 기념사를 마치고 거수경례를 하고 있다. 계룡=뉴시스

이 대통령은 이날 충남 계룡대에서 개최된 제78주년 국군의 날 기념식 기념사에서 “얼마 전 비무장지대에서 불의의 사고로 부상을 당하신 장병들을 생각하면 지금도 마음이 아프다”며 “우리가 누리는 평범한 하루가 누군가의 위험 위에 서 있다는 것을 다시 한번 생각하게 된다. 빠른 쾌유를 빌며, 가족들께 깊은 위로의 마음을 전한다”고 말했다.



이 대통령은 또 “자주국방은 곧 주권”이라며 “앞으로 전작권(전시작적통제권) 환수로 그 마침표를 찍어 반세기 동안 이어져 온 자주국방의 꿈을 국민과 함께 반드시 이뤄낼 것”이라고도 했다.

이어 “이 땅의 평화와 번영은 누가 대신 만들어주는 것이 아니라 우리가 스스로 만들어내는 것”이라며 “가장 확실한 안보는 ‘싸울 필요가 없는 상태’, 즉, ‘평화’를 만드는 것이다. 남과 북은 한반도의 평화를 위해 ‘함께 이기는 길’을 찾아내고 신뢰를 쌓아가야 한다”고 말했다.

그러면서 “신뢰는 한 번의 말로 만들어지지 않는다. 말과 행동이 일치할 때 비로소 조금씩 쌓인다”며 “우리 정부는 남북 간 군사적 긴장을 낮추기 위한 실질적인 조치를 일관되게 이어 나가겠다”고 했다.

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