李대통령 “‘국군사관학교’ 창설 추진에 신속·과감하게 매진해달라”

이재명 대통령은 제78주년 국군의날인 1일 “미래전에 대비해 ‘국군사관학교’를 창설해 통합 작전 능력을 갖춘 세계 일류 정예 장교를 길러내야 할 것”이라며 사관학교 통합 의지를 재확인했다.

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78회 국군의 날 기념식에서 기념사를 마치고 거수경례를 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 충남 계룡대 활주로에서 열린 국군의날 기념식 기념사에서 “여러 의견을 듣고 군심을 하나로 모아 ‘국군사관학교’ 창설 추진에 신속, 과감하게 매진할 것을 당부한다”며 이같이 말했다.

‘선택적 모병제’로의 전환도 강조했다. 이 대통령은 “선택적 모병제를 통해 기술집약 부사관을 늘려 병력구조를 간부 중심으로 전환하겠다”며 “청년들은 복무 기간이 짧은 ‘병사’와, 복무 기간이 길지만 취업·교육 등 미래 설계가 가능한 ‘기술집약 부사관’ 중 원하는 방식으로 복무 방식을 선택할 수 있게 할 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 “지금 우리가 마주한 안보 환경은 한 치 앞을 내다보기 어렵다”며 강력한 국방 개혁의 필요성도 역설했다. 이 대통령은 “인공지능(AI)과 유무인 복합체계를 고도화하고, 이에 맞게 군 구조를 개편하고, 국방태세 전반을 재설계해 ‘스마트 정예 강군’으로 반드시 도약하겠다”고 다짐했다. 세부적으로는 “미사일 위협을 조기에 탐지하고 요격하며 대응할 수 있는 ‘한국형 3축 체계’도 더욱 고도화해 나갈 것”이라며 “특히 고에너지 레이저 요격무기와 인공지능 기반 지휘통제 체제, 고위력 미사일 등 미래전력 개발을 더욱 앞당겨 우리 군이 주도하는 억제 및 대응 역량을 획기적으로 키워낼 것”이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 충남 계룡시 계룡대 활주로에서 열린 건군 제78주년 국군의 날 기념행사에서 열병 차량에 탑승해 사열하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 “모두가 아는 것처럼 강력한 국방력은 무기에서만 나오는 것이 아니다”며 “여러분의 사기가 곧 국방력이다. 장병의 인권을 보장하고 복무 여건을 근본부터 개선할 것”이라고 약속했다. 그러면서 “군 복무가 자랑스러운 선택이었다고 말할 수 있는 그런 군을 꼭 만들겠다”고 밝혔다.

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