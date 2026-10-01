KTX 오송역세권 ‘오송역 헬로우시티’ 조합원 모집

경부·호남선 KTX 및 충북선 등 3개 노선이 교차하는 충북 청주시 흥덕구 오송역 역세권 인근에 초고층 아파트 ‘오송역 헬로우시티’가 공급된다. 최근 주택법 개정으로 지역주택조합(지주택) 사업의 안정성이 높아진 가운데, 99.9%에 달하는 토지매매계약을 확보해 수요자들의 눈길을 끌고 있다.

오송역C17BL지역주택조합추진위는 KTX 오송역 3번 출구에서 250여m 거리에 있는 ‘오송역 헬로우시티’ 아파트의 조합원을 이달 말부터 본격 모집한다고 1일 밝혔다. 단지는 지하 3층∼지상 49층, 4개 동 규모로 조성된다. 아파트 480가구와 오피스텔 36실 등 총 516가구로 전용면적 84㎡ 단일형의 국민 평형이다. 홍보관은 청주시 청원구 오동동 765번지에 문을 연다.

오송역 헬로우시티 위치도. 팍스디앤엠 제공

◆주택법 개정으로 지주택 판도 변화…“안정성·속도 모두 잡았다”

지난 8월 국회를 통과한 주택법 일부 개정안은 지주택 사업의 초기 진입 기준을 대폭 강화하는 동시에 기존 사업장의 사업계획승인 요건을 완화했다. 우선 사업계획승인에 필요한 토지 소유권 확보 기준이 기존 95%에서 80%로 낮아졌다. 이로 인해 소유권 확보 지연 및 과중한 추가분담금 발생 확률이 낮아져 사업이 한층 신속하게 추진될 수 있는 기반이 마련됐다.

특히 조합원 모집신고 단계부터 안정성이 적용된다. 기존에는 50%의 토지사용권만 있으면 모집신고가 가능했으나 개정 법안에 따라 전체 토지의 80% 이상에 대한 소유권 또는 매매계약을 확보해야 한다. 비교적 구속력이 약한 토지사용승낙서 대신 확실한 매매계약서를 갖추도록 의무화된 것이다.

‘오송역 헬로우시티’는 이러한 제도 변화 속에서 토지매매계약 체결률 99.9%를 달성해 차별화된 경쟁력을 갖췄다. 여기에 지구단위계획에 따라 주거복합개발용지로 확정된 오송역세권도시개발 C-17블록에 위치해 조합원 모집부터 사업승인까지 흔들림 없는 안정성을 확보했다는 평가를 받고 있다.

◆중부권 교통 허브 오송역…‘오송신도시’ 도약

오송역은 국내 유일의 고속철도 분기역으로 지난해 연간 이용객이 1250만명을 기록하며 2011년 대비 10배 이상 급증했다. 최근 KTX와 SRT 통합 운영에 따른 좌석 확대 및 평균 10%의 운임 인하 효과로 이용객은 더욱 가파른 증가세를 보인다.

여기에 수도권 전철 1호선 천안역∼오송역∼청주공항을 잇는 중부권 광역 복선전철과 대전정부청사∼세종청사∼조치원∼오송역∼청주공항을 연결하는 CTX(충청권 광역급행철도) 사업까지 추진되면서 명실상부한 중부권 교통의 중심지로 자리매김할 전망이다.

개발 호재도 풍부하다. 오송역 헬로우시티 인근에는 약 414만㎡ 규모의 ‘오송제3생명과학단지’ 조성이 본격화된다. 북쪽의 제1생명과학단지(463만㎡)와 제2생명과학단지(328만㎡)에 이어 남쪽에 국가산단이 추가되면서, 오송은 총면적 15.14㎢ 규모로 일산신도시(15.74㎢)와 맞먹는 전국 5위권 신도시로 거듭나게 된다.

오송제3생명과학단지에는 서울대병원 R&D 임상연구병원과 카이스트(KAIST) 바이오메디컬 캠퍼스가 들어설 예정이며, 제1생명과학단지에는 카이스트 부설 AI 바이오 영재학교가 계획되어 있다.

◆주거공급 부족 속 직주락 중심지 부각

흥덕구는 청주시 4개 구 중 가장 많은 3만1000여개의 기업이 밀집한 지역이다. 바이오클러스터 조성 이후 오송읍 인구는 지난 8월 기준 4만9604명으로 3년 만에 두 배 가까이 늘면서 높은 인구 증가세를 기록했다. 반면 주택 공급은 정체 상태다. 부동산 업계 일부에서는 올해 2054가구 입주를 끝으로 내년부터는 오송읍 내 입주 물량이 전무할 것으로 예상한다.

오송역 헬로우시티 분양 관계자는 “오송읍 거주민 중 경제활동이 가장 활발한 30∼50대 비율이 53%에 달한다”며 “오송제3생명과학단지 등 대형 개발 사업이 가시화됨에 따라 향후 주택 수요는 더욱 가중될 것”이라고 내다봤다.

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