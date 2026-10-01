韓, 44년 만에 아시아감사원장회의 의장국··· “서울선언 채택할 것”

한국이 아시아 지역 49개 회원국이 참여하는 아시아감사원장회의(ASOSAI) 의장국이 됐다. 우리나라가 ASOSAI 의장국이 된 것은 1982년 제2대 의장국을 지낸 이후 44년 만이다.

감사원(원장 김호철)은 지난달 17일 카자흐스탄 감사원 주최로 아스타나에서 열린 제63차 ASOSAI 이사회에서 회원국 감사원 만장일치로 우리 감사원이 차차기 의장에 임명됐다고 1일 밝혔다. 이에 따라 감사원은 2030년부터 3년간 의장국으로서 아시아 지역 최고 감사기구 간 협력을 이끌고 세계감사원장회의(INTOSAI) 등 국제 감사기구 회의에서 ASOSAI를 대표하는 임무를 수행하게 됐다.

감사원 청사. 감사원 제공

감사원은 “이번 의장국 선임은 ASOSAI 창립 회원국인 감사원이 그간 ASOSAI의 발전과 회원국 간 협력 증진에 꾸준히 기여해 온 성과를 회원국들로부터 인정받은 결과라는 데 의미가 있다”며 “특히 2009년부터 2018년까지 9년간 사무총장국을 맡아 ASOSAI의 안정적인 운영과 발전을 이끌어 온 경험과 리더십에 대한 회원국들의 신뢰가 반영된 것으로 평가한다”고 했다.

감사원은 2030년 의장국으로서 전 회원국 감사원장이 참석하는 제18차 ASOSAI 총회를 국내에서 개최할 예정이다. 2001년 10월 서울에서 열렸던 INTOSAI 총회 이후 약 30년 만에 국내에서 열리는 대규모 국제 감사기구 회의가 될 전망이다. 감사원은 “총회에서 ASOSAI 회원국의 기후위기 공동대응을 위한 비전과 실천방향을 담은 ‘서울선언’을 채택하고, 이를 차기 총회까지 3년간 감사원이 주도하는 ASOSAI의 핵심 이니셔티브로 추진할 계획”이라고 했다.

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