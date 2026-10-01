송일국 삼둥이 이렇게 컸다…대한 186㎝·민국 183㎝·만세 180㎝

배우 송일국의 세쌍둥이 아들 대한·민국·만세의 근황이 공개됐다.

최근 강릉의 한 커피전문점은 소셜미디어에 송일국과 세 아들이 함께 찍은 사진을 공개했다. 이와 함께 "송일국 형님과 삼둥이. 와, 진짜 작은 아기들이었는데 이제 182㎝인 나보다 훨씬 커서 오다니!"라고 적었다.

공개된 사진 속 대한·민국·만세는 나란히 서서 송일국과 함께 포즈를 취했다. 중학교 2학년인 세 사람은 어린 시절과 달리 아버지와 비슷하거나 더 큰 키로 성장한 모습을 보였다.

송일국은 앞서 방송에서 삼둥이의 키에 대해 대한 186㎝, 민국 183㎝, 만세 180㎝라고 밝힌 바 있다. 송일국의 키는 185㎝로 알려졌다.

송일국은 사춘기에 접어든 세 아들의 육아 고충도 털어놨다.

그는 지난 5월 방송에서 "아이들이 '중2병' 시기에 접어들어 어디로 튈지 모른다"고 밝혔다. 이어 "민국이가 특히 예민하다. 방송에서 제 이야기를 하지 말라고 하더라"고 말했다.

또 지난달 26일 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에 출연해 사춘기 아들들을 키우는 것과 관련해 "요즘 너무 스트레스받는다"며 "하루하루 기도하며 살고 있다"고 털어놨다.

송일국은 2008년 판사와 결혼했으며 슬하에 대한·민국·만세를 두고 있다. 삼둥이는 과거 KBS 2TV 예능물 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 송일국과 함께 출연해 큰 사랑을 받았다.

<뉴시스>

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