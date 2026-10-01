iH, 리츠 제물포역 북측 공공주택 속도 원도심 주거환경 개선

인천 지역의 대표적 원도심인 제물포역 북측 주거환경 개선이 가속화하고 있다. 1일 인천도시공사(iH)에 따르면 이번 ‘공공주도3080 도심 공공주택 복합사업’이 연내 착공을 앞뒀다.

지난 9월 말 기준으로 해당 지구 내 1581세대 중 1435세대가 주거지를 옮겨 이주율 90.8%, 사유지 토지소유권 100%를 달성했다. 제물포역 북측 도심 공공주택 프로젝트는 2031년 준공을 목표로 총 3497가구를 공급하는 게 골자다.

인천 지역의 대표적 원도심인 제물포역 북측 모습. 인천도시공사 제공

당초 원도심 밀집지의 특성상 복잡한 권리관계와 물가 상승, 금리 인상 등 외부 재무적 요인으로 보상·이주 절차 지연이 우려됐다. iH는 리츠(REITs·부동산투자회사)와 공동사업으로 구조 개편에 더해 자금 조달과 보상 업무를 전담해 주민 신뢰도 향상 및 리스크를 최소화했다.

특히 적극 행정이 두드러진다. 보상 전담조직을 통한 주민 맞춤형 이주 대책과 현장 상담소, 이주지원센터 운영 등이 대표적이다. 조속히 이주 절차를 마무리해 연내 해체 공사 착공이 가능해질 전망이다.

류윤기 iH 사장은 “토지 등 소유자들의 적극적인 협조로 90% 이상 이주율 달성이란 큰 결실을 맺었다”며 “국내 최초 리츠 방식을 도입한 복합사업의 성공 사례가 될 수 있도록 잔여 절차를 차질 없이 진행할 것”이라고 말했다.

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