법원 "동대구역 박정희 동상 철거 안 해도 돼"…대구시 승소

법원이 동대구역 광장에 설치된 박정희 전 대통령 동상을 철거해달라는 국가철도공단의 요구를 받아들이지 않았다.

홍준표 전 대구시장 재임 당시인 2024년 12월 동상이 설치된 지 약 1년 10개월 만으로, 동상 설치의 적법성과 광장에 대한 관리·사용 권한 등을 둘러싸고 국가철도공단과 대구시가 벌여온 법정 다툼에서 법원이 대구시의 손을 들어줬다.

박정희우상화사업반대범시민운동본부 회원들이 9월 29일 대구 동구 동대구역 광장 박정희 대통령 동상 앞에서 동상과 표지판 설치를 둘러싼 재판의 1심 선고를 앞두고 정의로운 판결을 촉구하는 기자회견을 하고 있다.

대구지법 민사11부(권준범 부장판사)는 1일 국가철도공단이 대구시를 상대로 제기한 구조물 인도 청구 소송에서 원고 패소 판결을 했다.

재판부는 "원고의 청구를 모두 기각한다"며 "소송 비용은 원고가 부담한다"고 판결했다.

재판부는 이날 법정에서 판결과 관련한 상세 이유를 따로 설명하지는 않았다.

앞서 국가철도공단은 대구시가 동대구역 광장에 설치한 박 전 대통령 동상이 국가 소유 토지에 별도 협의 없이 설치돼 위법하다며 철거를 요구해왔다.

공단 측은 재판에서도 "해당 구조물이 위법하게 설치된 만큼 철거돼야 한다"고 주장했다.

대구시는 그동안 동대구역 광장에 대한 관리·사용 권한이 있으며, 다른 시설물 설치는 용인하면서 박 전 대통령 동상만 철거하도록 요구하는 것은 형평성에 어긋난다고 맞섰다.

또 관련 사업이 사실상 마무리돼 준공 승인만 남은 상황에서 동상을 철거해야 광장 소유권을 넘겨준다는 공단 측 주장은 권리남용에 해당한다고 주장했다.

대구시는 홍준표 전 대구시장 재임 당시인 2024년 12월 23일 시민단체 등의 반발 속에 동대구역 광장에서 박 전 대통령 동상 제막식을 열었다.

이번 선고를 앞두고도 동상 철거를 요구하는 시민단체가 법원에 철거 판결을 촉구했지만, 철거 반대 측은 시민 3만602명의 서명을 법원에 제출하는 등 동상 존치를 둘러싼 지역사회의 찬반 의견도 엇갈렸다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지