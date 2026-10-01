현무·천궁에 KF-21까지… 국군 핵심무기, 국군의날 계룡대 집결

국방부는 1일 계룡대 활주로에서 '자주국방 실현! 대체불가 국군'을 주제로 제78주년 국군의날을 개최했다.



이날 기념식에는 국군이 보유한 무기체계 및 핵심장비 46종, 70여대가 등장했다.

2024년 공개된 지대지미사일 '현무'. 연합뉴스

탄두 중량이 8t에 달해 '괴물 미사일'로 불리는 '현무-5' 지대지 탄도미사일을 비롯해 국산 중거리 지대공유도무기 '천궁-Ⅱ', 국산 4.5세대 초음속 전투기 KF-21 '보라매', K2 전차, K-9 자주포, 다연장로켓 '천무' 등 우리 손으로 만든 첨단 무기들이 위용을 과시했다.



현무-5는 북한 지휘부가 은신한 지하 벙커를 파괴하는 미사일로, 재작년과 지난해 국군의 날 행사 때 연이어 세 차례 연속으로 등장했다.



이날 기념식에선 국내 독자기술로 개발한 레이저 대공무기 '천광' 시연도 진행된다.



2024년 말 전력화된 천광은 적 드론·무인기에 광섬유 기반 고출력 레이저를 쏴 무력화시키는 무기체계로, 국방과학연구소(ADD) 주도로 개발됐다.



천궁은 이날 고출력 레이저를 발사해 소형 드론들을 격추하는 시범을 보일 예정이다.



이외에도 인공지능 기반 군집무인기, 대드론 요격무인기, 해병대용 고성능 다연장 등 첨단 장비들도 이날 처음으로 소개됐다.



기념식에선 지난 6월 북한군 귀순자 유도 작전 당시 최초 청음 청취로 완전작전에 기여한 육군 안태성 상병이 모범장병으로 선정됐고, 육사 지휘관(여단장) 생도인 양준서 생도가 모범 생도로 선정됐다.



정부는 '12·12 군사반란' 당시 신군부에 맞서 싸우다 전사한 고(故) 김오랑 중령, 고 정선엽 하사의 유족들에게 각각 충무무공훈장을 수여했다.



이날 국군의날 기념식에는 국군 장병 800여명과 함께 70여대의 장비가 참가했다. 작년 대비 참가 장병과 장비 대수가 다소 줄었다.



제78주년 국군의 날 행사기획단은 "올해 국군의 날은 주인공인 장병을 예우하는 동시에 국민과 국군이 함께 소통하고 즐기는 특별한 자리로 마련했다"며 "이번 행사를 통해 대체불가 국군의 자주국방 역량 또한 확인할 수 있는 뜻깊은 자리가 될 것"이라고 말했다.

<연합>

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