황민현, 7일 가수 컴백…새 싱글 '아워' 발표

가수 겸 배우 황민현이 신곡을 발표한다.

1일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 황민현은 오는 7일 오후 6시 새 디지털 싱글 '아워'(OUR)를 발표한다. 지난 2월 선보인 '트루스'(Truth) 이후 약 8개월 만의 신보다.

가수 겸 배우 황민현. 뉴스1

'아워'는 황민현이 자신을 만든 시간을 되짚고 곁을 함께한 이들의 흔적을 떠올리며, 그 안에서 발견한 '우리'의 이야기를 풀어낸 앨범이다. 타이틀곡을 포함해 총 3개 트랙이 수록된다.

소속사는 황민현의 다양한 면모를 비롯해 서로 더욱 깊이 연결되고 싶은 '우리'의 마음이 담겼다고 설명했다.

지난해 12월 소집해제한 황민현은 올해 워너원 활동을 통해 팬들과 만났다. 차기작으로는 티빙 오리지널 '스터디그룹 시즌 2'가 있다.

그는 컴백 후 오는 16~18일 서울 강남구 코엑스아티움 우리은행홀에서 '2026 황민현 팬미팅 '도원경''을 개최한다. 이후 도쿄, 마카오, 타이베이에서도 공연을 이어간다.

<뉴스1>

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