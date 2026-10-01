파리크라상 신임 대표에 강신봉 전 삼성전자 부사장 내정

파리크라상이 신임 대표이사에 강신봉 전 삼성전자 부사장을 내정했다. 플랫폼과 소비자 사업, 글로벌 비즈니스 경험을 갖춘 외부 인사를 영입해 사업구조 고도화와 미래 성장동력 발굴에 나선다는 구상이다.

파리크라상은 강신봉 전 삼성전자 글로벌마케팅실 D2C(Direct to Consumer)센터장을 신임 대표이사로 내정했다고 1일 밝혔다. 강 내정자는 향후 이사회 의결을 거쳐 대표이사로 정식 선임될 예정이다.

강 내정자는 보스턴컨설팅그룹(BCG)을 시작으로 이베이, 딜리버리히어로 코리아, 삼성전자 등을 거치며 전략과 플랫폼, 소비자 사업 및 글로벌 비즈니스 분야에서 경력을 쌓았다.

이베이에서는 아시아태평양 지역 CBT(Cross Border Trading) 사업을 총괄하며 국가 간 전자상거래 사업을 담당했다. 이후 배달 플랫폼 요기요를 운영하는 딜리버리히어로 코리아 대표이사를 맡아 조직과 운영체계를 정비하고 사업 성장 및 경영 혁신을 추진했다.

최근에는 삼성전자 글로벌마케팅실 D2C센터장으로 근무했다. 기존 유통채널 중심의 사업 방식에서 소비자와 직접 접점을 확대하는 D2C 전략을 추진하고, 고객 데이터를 활용한 고객 경험 및 마케팅 고도화 업무를 맡았다.

파리크라상은 강 내정자의 플랫폼과 소비자 사업, 글로벌 사업 경험을 바탕으로 기존 사업의 경쟁력을 강화하는 한편 사업구조 고도화에 속도를 낼 계획이다. 신규 사업기회와 미래 성장동력을 발굴해 중장기 성장 기반도 구축한다는 방침이다.

파리크라상 관계자는 “강신봉 대표이사 내정자는 소비자·플랫폼·글로벌 사업을 아우르는 경영 경험과 변화관리 역량을 갖춘 경영자”라며 “고객과 시장 중심의 혁신을 통해 기존 사업 경쟁력을 강화하고 미래 성장 기반을 확대할 것으로 기대한다”고 말했다.

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