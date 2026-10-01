'미국 이민' 하청일 근황 공개…서수남 "잘 살고 있어"

가수 서수남이 과거 함께 활동한 하청일의 근황에 관해 "미국에서 잘살고 있다"고 말했다.

최근 유튜브 채널 '이홍렬 TV'에서 이홍렬은 서수남의 집을 찾아가 대화를 나눴다.

유튜브 채널 '이홍렬TV'

서수남은 "대학교 2학년 때 대회에 나갔다가 상을 받았다, 그때 '내가 노래를 좀 하는 모양이구나' 생각했다"라고 가수의 길을 걷게 된 계기를 떠올렸다.

이어 "당시에는 기타를 들고 노래하는 사람이 없었는데, 나만 컨트리송을 불렀다"라며 "어떤 분이 '이태원 미8군에 가서 노래하면 인기가 좋을 것 같다'고 하더라. 사무실을 찾아갔더니 노래를 한번 해보라고 했고, 그곳에서 일할 기회를 얻게 됐다"라고 말했다.

이후 방송 활동을 시작하게 된 과정도 전했다. 서수남은 "혼자 활동하던 중 MBC 중계차가 녹화하러 왔는데 PD가 '내가 쇼 프로그램을 연출하면 부르겠다'고 했다"라며 "이후 찾아갔더니 '듀엣으로 노래해 보는 게 어떻겠냐'고 제안했고, 그렇게 데려온 사람이 하청일이었다"라고 회상했다.

이홍렬이 하청일의 근황에 관해 묻자 서수남은 "현재 미국에서 잘살고 있다"고 전했다.

한편 서수남과 하청일은 1960~1970년대 콤비로 활동하며 많은 사랑을 받았다. 이후 1990년 듀엣 활동을 마치고 개인 활동에 집중해 왔으며, 하청일은 1997년 미국으로 이민을 떠났다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지