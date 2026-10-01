유현준 교수, JYP 신사옥 앞 공원 용도 변경에 SH 작심 비판…"이율배반적 행동"

JYP엔터테인먼트(035900)의 신사옥 설계를 맡았던 유현준 홍익대 교수가 신사옥 앞 공원 부지의 용도 변경에 대한 날 선 비판을 내놨다.

지난달 28일 유튜브 채널 '셜록현준'에는 '서울에 공원을 없애는 것 뒤에 감춰진 진실들'이라는 제목의 영상이 게시됐다.

유현준 홍익대 교수. 유튜브 '셜록현준' 영상 갈무리

영상 속에서 유현준 교수는 "최근 들어서 미래세대를 위해 남겨놔야 될 공원용지를 상업용지로 바꿔서 1000억이라는 돈을 벌려고 하는 일을 SH(서울주택도시개발공사)에서 하고 있다"라면서 JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신사옥 건립 과정에서 벌어지고 있는 갈등에 대해 언급했다.

JYP는 지난 2023년 신사옥을 짓기 위해 서울 강동구 고덕동 일대 1만 675㎡의 유통판매시설용지를 약 755억 3600만 원에 낙찰받았다. 2028년에 28층 높이의 신사옥이 들어설 예정이었다.

하지만 최근 신사옥 예정지에서 20m 거리에 있는 공원용지가 가족지원시설용지로 변경됐고, 이 용지에 최고 19층 건물까지만 들어설 수 있게 되면서 JYP 측이 신사옥 건축 재검토에 들어간 상황이라고 전해졌다.

이 상황에 대해 유 교수는 "SH의 변명은 무엇이냐면 자기들이 학교를 지어야 하는데 그 돈이 필요하기 때문에 이 땅을 용도 변경을 해서 팔아야 하고, 적법적인 절차를 거쳐서 한 것이기에 아무 문제가 없다고 하고 있다"라며 "물론 절차상으로는 그럴 수 있을지 모르겠지만 미래세대를 위해서 남겨놓아야 하는 공원을 자기들이 당장 필요한 돈을 만들기 위해서 상업용지로 바꾼다고 하는 거는 용산 공원을 없애고 주택을 넣겠다고 하는 것과 다를 바 없다"라고 지적했다.

이어 "공원용지를 상업용지로 바꿔가면서까지 예산을 확보하겠다는 건 너무 근시안적인 생각이고 그거는 서울시가 평소에 가지고 있었던 미래를 위해서 공원을 확보하고 있어야 한다는 철학에도 맞지 않는 이율배반적인 행동이라고 생각한다"라고 말했다.

더불어 "JYP 사옥은 앞에 공원이 있다는 가정하에 그 땅을 구입했을 거고 진행을 해왔던 것인데 허가를 다 마치고서 착공을 앞둔 상태에서 이 앞에 부지가 상업용지로 바뀌면서 '본인들의 프라이버시가 너무나 침해되기 때문에 우리는 사옥을 지을 수가 없을 것 같다'며 얘기를 하면서 철수가 되는 일이 생기는 거다"라고 했다.

유 교수는 "아직 JYP에서는 확정된 거라고 말은 안 하겠지만 실질적으로는 거의 불가능한 상태"라고 얘기했다.

유 교수는 JYP 신사옥이 들어설 경우 고덕지구에 미칠 효과에 대해 "'K팝의 성지' 같은 곳이 될 수 있었다"라며 "외국인 관광객이 찾아오고, 주변에 상점과 식당, 호텔 등도 들어설 수 있다"라고 말했다.

그러면서 유 교수는 "JYP 신사옥이 들어오느냐, 내가 설계한 건물이 지어지느냐보다 중요한 것은 계획된 공원 부지를 필요에 따라 다른 용도로 바꾸는 문제"라며 "지금 우리가 공원을 남겨두는 것은 미래 세대를 위해 저축이라고 생각하고, 어른들이 해야 할 최소한의 책임"이라고 덧붙였다.

<뉴스1>

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