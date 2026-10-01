한국 수출 첫 8000억달러 돌파… 9월 1200억달러 역대 최대

한국이 지난달 1천200억달러의 월 기준 최대 수출을 기록하면서 사상 처음으로 연 수출액 8천억달러를 돌파했다.



주력인 반도체가 600억달러 이상의 실적을 내 전체 수출을 견인한 가운데 무역수지 흑자는 500억달러에 육박했다.

한국이 지난 9월 한달 1200억달러의 월 기준 최대 수출을 기록했다. 사진은 부산항의 모습. 연합뉴스

산업통상부는 9월 수출액이 1천209억4천만달러로 작년 동기보다 83.5% 증가했다고 1일 밝혔다.



월 수출액이 1천200억달러를 넘어선 것은 이번이 처음으로 지난 6월의 1천22억달러를 넘은 역대 최대 기록이다.



이에 힘입어 1∼9월 누적 수출액은 8천145억달러로 역대 최대였던 지난해 연간 전체 수출액(7천93억달러)을 훌쩍 넘어섰다.



지금의 기조를 이어간다면 연간 수출 1조달러라는 꿈의 목표 달성도 손에 잡히는 상황이다.



지난달 반도체 수출은 603억달러로 작년 9월 대비 262.8% 증가하며 사상 처음 600억달러 고지를 밟았다. 이전까지 반도체 월 1위 수출 기록은 지난 8월의 467억달러였다.



반도체는 메모리 수요 증가세가 지속되고 수출물량 확대와 고정가격 증가세가 유지되면서 호조세를 이어갔다.



반도체 외 IT 품목도 강세를 보였다.



컴퓨터 수출은 에이전틱 AI 확산과 AI 인프라 수요 증가에 힘입어 435.3% 증가한 70억달러, 무선통신기기는 프리미엄 모델 판매 호조와 아이폰 부품 수출 증가로 23.4% 늘어 21억4천만달러를 기록했다.



20대 주력 수출품목 중에서는 11개 품목의 수출이 증가했다.



지역별로는 9개 지역 중 6개 지역에서 수출이 늘었다.



대(對) 중국 수출은 122.7% 증가한 260억1천만달러, 대미 수출은 137.0% 증가한 243억3천만달러다.



9월 수입액은 26.0% 증가한 710억9천만달러로 집계됐으며, 무역수지는 498억5천만달러 흑자로 500억달러에 바짝 다가섰다.



1~9월 누적 수지는 2천525억달러 흑자로 지난해 동기간 대비 2천27억달러 증가했다.

<연합>

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