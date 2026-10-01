현대위아, 슬로바키아 신공장 가동…유럽 전기차 부품 공급 확대

현대위아가 슬로바키아 신공장을 가동하며 유럽 자동차 부품 시장 공략을 강화한다. 기존 공장의 생산시설을 옮겨 생산 규모를 키우고, 동력을 바퀴에 전달하는 등속조인트(CVJ)에 이어 전기차 열관리 부품으로 생산 품목을 확대할 계획이다.

권오성 현대위아 대표(가운데)와 데니사 사코바 경제부 장관(왼쪽 세번째), 에릭 토마시 경제부 장관(″ 두번째), 권기환 주슬로바키아 대한민국 대사(오른쪽 세번째) 등 한·슬로바키아 관계자들이 지난달 30일(현지시간) 슬로바키아 질리나주 마틴시에서 열린 ‘현대위아 슬로바키아법인 신공장 양산식’에서 기념촬영을 하고 있다. 현대위아 제공

현대위아는 지난달 30일(현지시간) 슬로바키아 질리나주 마틴시에서 슬로바키아법인 신공장 양산식을 열었다고 1일 밝혔다. 행사에는 권오성 현대위아 대표이사와 데니사 사코바 슬로바키아 경제부 장관, 에릭 토마시 노동부 장관, 에리카 유리노바 질리나주지사, 얀 단코 마틴 시장, 권기환 주슬로바키아 한국 대사 등이 참석했다. 주요 고객사와 협력사 관계자, 현지 언론도 자리했다.

2023년 4월 설립된 현대위아 슬로바키아법인은 최근까지 질리나주 내 다른 공장에서 등속조인트를 생산해 왔다. 회사는 중장기 생산 물량 증가에 대비하고 안정적인 생산 기반을 확보하기 위해 마틴시 신공장으로 시설을 이전했다.

권오성 현대위아 대표가 지난달 30일(현지시간) ‘현대위아 슬로바키아법인 신공장 양산식’에서 인사말을 하고 있다. 현대위아 제공

신공장의 연간 최대 생산능력은 등속조인트 80만대, 냉각수 모듈 28만대다. 현대위아는 지속적인 투자로 등속조인트 생산능력을 최대 5배까지 늘릴 계획이다. 열관리 부품도 냉각수 모듈에서 HVAC 모듈로 생산 품목을 넓혀 나가기로 했다.

이곳에서 생산하는 구동·열관리 부품은 현대차와 기아를 비롯한 글로벌 완성차 업체에 공급한다. 특히 기아 EV2·EV4 등 순수전기차 전용 모델에 부품을 공급하며 유럽 전동화 시장에서 사업을 확대한다는 방침이다. 생산 확대에 맞춰 현지 고용 인원도 현재 98명에서 2030년 약 410명으로 늘릴 예정이다.

현대위아 슬로바키아법인 신공장 전경. 현대위아 제공

권 대표는 양산식에서 창립 50주년을 맞아 마련한 슬로바키아 신공장을 유럽의 핵심 생산거점으로 소개하며 “글로벌 최고 수준의 기술력과 품질로 유럽 고객들에게 신뢰받는 파트너가 되겠다”고 말했다.

현대위아는 신공장 가동을 계기로 유럽 내 구동부품과 자동차 열관리 부품 시장 점유율을 높일 계획이다. 회사 관계자는 “슬로바키아 신공장 가동으로 유럽 전기차 부품 시장 공략에 한층 속도를 낼 수 있게 됐다”며 “앞으로도 지속적인 투자와 기술 개발로 글로벌 생산 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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