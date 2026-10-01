박미선 “암 투병 후 사람들 옥석 가려져"

MBC ‘라디오스타’ 화면 캡처

코미디언 박미선이 암 투병을 계기로 남편 이봉원과의 관계를 다시 돌아보게 됐다고 고백했다.

박미선은 지난달 30일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연해 투병 당시 힘들었던 순간과 가족, 주변 사람들에게 받은 도움을 떠올렸다.

이날 박미선은 암 진단을 받았던 당시를 회상하며 가장 먼저 남편 이봉원에게 문자를 보냈다고 했다. 그는 “남편에게 가장 먼저 문자를 보냈다. 암이라는 말에 놀랐는지 문자를 읽었는데 답이 없더라”고 당시를 떠올렸다.

한참 뒤 이봉원에게 답장이 왔다. 박미선에 따르면 이봉원은 “괜찮을 거야. 걱정하지 마. 내가 있잖아. 치료비 걱정도 하지 마”라고 말했다.

박미선은 “그런 표현을 한 적이 없는 사람인데 ‘이런 얘기도 할 줄 아는 사람이구나’ 싶었다”며 남편의 말에 의외의 감정을 느꼈다고 털어놨다.

투병 과정에서 부부 관계에 대한 생각도 크게 달라졌다고 했다. 박미선은 “딱 두 가지 생각을 했다. 암 투병 과정에서 남편이 어떻게 하느냐에 따라서 이혼을 하거나 관계가 좋아지겠다는 생각이 들었다”며 “사람이 아프면 마음이 비뚤어지더라. 별거 아닌 것에도 서운하고 화가 난다”고 말했다.

하지만 이봉원의 태도를 지켜보면서 마음이 달라졌다. 박미선은 “남편이 그렇게 나오니까 마음이 눈 녹듯이 녹더라”며 “요새 신혼처럼 잘 지내고 있다”고 밝혔다.

특히 자신과 이봉원의 관계를 새롭게 바라보게 된 계기로 ‘울타리’를 언급했다. 박미선은 “저는 이제까지 제가 남편을 안고 간다고 생각했는데, 알고 보니 남편이 나의 울타리였던 거다”라며 “내가 남편의 손바닥 안에서 놀고 있었구나라는 생각이 들었다”고 말했다.

그동안 이봉원이 대중에게 좋지 않은 이야기를 들었던 상황도 떠올렸다. 박미선은 “남편이 아주머니들한테 ‘박미선 등쳐먹고 산다’며 등짝을 엄청 많이 맞았었다”며 “내 입으로 남편을 욕해도 다른 사람이 욕하면 싫더라”고 말했다.

이어 “내가 그렇게 만들었나라는 생각에 미안하기도 했다”며 “서로에게 서운했던 마음들이 암 투병 과정을 통해서 많이 녹았다”고 덧붙였다.

투병을 겪으며 주변 사람들의 따뜻한 도움도 크게 와닿았다고 했다. 박미선은 “아프니까 주변에서 많이 챙겨줬다”며 동료들의 이름을 하나씩 언급했다. 이경실은 엄마 같은 마음으로 음식을 만들어 보내줬고, 양희은 역시 갑자기 집을 찾아와 좋아하는 빵을 건네며 안부를 살폈다고 했다.

선우용여 역시 매일 박미선을 걱정해줬으며, 장도연도 “그냥 생각나서 문자한다”며 연락을 해왔다고 전했다. 특히 김정난에 대한 고마움도 잊지 않았다. 박미선은 “정난이가 옆에서 정말 잘 챙겨줬다. 집밥을 엄청 해줬다”며 “이 은혜는 평생 잊지 않겠다. 너무 고맙더라”고 말했다.

박미선은 큰일을 겪고 나면 주변 사람들을 바라보는 시선도 달라진다고 했다. 그는 “그런 큰일을 치르면 내가 어떻게 살았는지가 보인다. 그리고 주변 사람 옥석이 가려진다”며 “지금 석이 몇 명 있다”고 말해 웃음을 안겼다.

이를 들은 김구라는 “원래 석이었으면 괜찮다. 그런데 옥인 줄 알았는데 석이면 짜증나는 거지”라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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