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엑스코, 신임 대표이사에 이동원 前 코엑스 사장 선임

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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대구 대표 전시컨벤션센터인 엑스코(EXCO)가 새로운 수장을 맞이하며 ‘디지털 기반의 글로벌 전시컨벤션센터’로의 도약에 본격 나선다.

이동원 신임 엑스코 대표이사 사장. 엑스코 제공
이동원 신임 엑스코 대표이사 사장. 엑스코 제공

엑스코는 30일 주주총회를 열고 이동원 전 코엑스 사장을 신임 대표이사 사장으로 최종 선임했다고 밝혔다. 이 신임 사장의 임기는 10월 1일부터 2년간이다.

 

이 신임 사장은 코엑스 대표이사, 한국전시산업진흥회 회장, LG애드 전무 등을 역임한 자타공인 마이스(MICE) 및 마케팅 분야의 최고 전문가로 꼽힌다. 그는 과거 LG애드 재직 시절 국가∙기업 브랜드 확장에 이바지한 공로를 인정받아 2017년 대통령 산업포장을 수훈했다. 특히 코엑스 사장 재임 시절에는 연간 200회가 넘는 전시회를 성공적으로 이끌었을 뿐만 아니라, 무역센터 일대에 초대형 디지털 사이니지를 도입하는 등 혁신적인 경영 능력을 입증한 바 있다.

 

이 신임 사장은 “그간 현장에서 쌓아온 마이스와 마케팅 경험을 십분 살려 엑스코의 전시 기획 및 운영 전문성을 획기적으로 끌어올리겠다”고 포부를 밝혔다. 이어 “전시컨벤션 산업에 인공지능(AI)과 디지털 기술을 적극적으로 접목해 엑스코를 경쟁력 있는 미래지향적 컨벤션 센터로 도약시키고, 이를 통해 대구 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 강조했다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

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