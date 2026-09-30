국힘 “‘상해 목적’ 단정 어렵다는 진성준… 관상용으로 심었단 말인가”

국민의힘은 ‘DMZ 폭발’ 관련 북한 지뢰의 상해 목적을 단정하기 어렵다는 취지의 진성준 국회 국방위원장의 전날 라디오 발언에 “위험한 지뢰가 관상용으로 심어졌다는 말이냐”고 30일 따져 물었다.

진성준 국회 국방위원장이 지난 28일 오후 경기 연천군 육군 25사단 비룡전망대를 찾아 북측을 살펴보며 최근 발생한 지뢰 추정 폭발 사고와 관련한 현장 점검을 하고 있다. 연천=뉴시스

국민의힘 박충권 수석대변인은 이날 논평에서 “국방부를 관리·감독해야 할 진성준 위원장은 ‘상해 목적으로 심었다고 단정하기 어렵다’고 북한의 의도부터 감싸는 망언을 서슴지 않았다”며 이처럼 지적했다.

앞서 더불어민주당 소속인 진 위원장은 지난 29일 KBS 라디오 ‘전격시사’에 나와 “2015년도 목함지뢰 사건은 북한이 군사분계선을 넘어와서 우리 군의 수색로 상의 소통문에 지뢰를 심었다”며 “거기에 다니는 우리 군 장병들을 상해하려고 하는 의도를 분명하게 가지고 있었다”고 밝혔다.

이어 “당시 우리 군은 대북 확성기를 설치하고 북이 심리전에 굉장히 부담을 느낀다고 하니 군사 작전을 펼쳤던 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 진 위원장은 “이번 것은 조금 더 조사를 해야겠지만 MDL을 넘어와서 우리 군을 상해하기 위해 일부러 심었는가 하는 문제는 좀 다른 문제”라며 “이 지역은 원래 우리 군이 수색 작전을 펼치지 않는 지역”이라고 언급했다.

이 대목에서 진 위원장은 “우리 군을 상해할 목적으로 심었다고 단정하기 좀 어려운 측면이 있다”며, “북한의 지뢰 매설이 방어적인 목적이라고 한다면 군사적 대응에는 신중할 필요가 있다고 생각한다”고 강조했다.

진 위원장의 라디오 발언은 북한의 지뢰 매설 목적이 우리 군을 직접 겨냥한 것인지 확인한 뒤 군사적 대응 여부와 수위를 판단해야 한다는 취지로 풀이됐다.

강신철 국방부 장관이 지난 29일 국회 국방위원회에서 열린 DMZ 지뢰 추정 폭발사고 현안 질의에 참석해 DMZ 사고 관련 의원 질의 도중 제시한 사고 지역의 지도를 바라보고 있다. 연합뉴스

이에 박 수석대변인은 “더욱 개탄스러운 것은 사건 초기 군의 태도”라며 “군은 ‘지뢰’라는 말조차 쓰지 못하게 하고 ‘미상 폭발’이라는 말로 사건을 축소하려 했다”고 지적했다.

앞서 합동참모본부가 지난 21일 “서부전선 비무장지대 군사분계선(MDL) 이남 지점에서 작전을 수행하던 우리 군 간부 3명이 미상 폭발로 부상을 입었다”고 밝힌 점을 끌어온 것으로 보였다.

계속해서 박 수석대변인은 “이재명 정부는 우리 장병의 발목을 앗아간 북한의 야만적인 도발에 강력히 대응하고 김여정의 협박에도 단호히 맞서라”며 “진성준 위원장을 비롯해 북한 비호 망언을 쏟아낸 민주당 의원들은 국민 앞에 석고대죄하라”고 강조했다.

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