탈북민 한송이 "영화 '암살자(들)' 북한 선전 영화 떠올라"

사진=탈북녀 한송이 유튜브 캡처

탈북민 출신 유튜버 한송이가 영화 ‘암살자(들)’을 관람한 뒤 북한에서 접했던 영화 ‘민족과 운명’을 떠올렸다며 역사 왜곡 의혹을 제기했다.

영화 측은 실제 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더한 극영화라며 특정 설정을 역사적 사실로 제시한 것이 아니라는 입장이다.

한송이는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘한송이tv’를 통해 공개한 영상에서 영화 ‘암살자(들)’에 대한 감상과 함께 1974년 육영수 여사 피격 사건을 다룬 방식에 대한 생각을 밝혔다.

한송이는 영화를 본 뒤 “이번 ‘암살자(들)’을 보니까 북한 ‘민족과 운명’에서 나왔던 내용과 너무 비슷하고 흡사했다”며 “내가 북한에 있을 때 봤던 영화와 너무 똑같다고 느꼈다”고 말했다.

배우들의 연기에 대해서는 긍정적으로 평가했다. 한송이는 “배우분들이 너무 열연해서 보기엔 좋았다”고 했다. 다만 영화의 스토리에 대해서는 “너무 왜곡됐다는 부분이 아쉽다”며 자신의 견해를 밝혔다.

한송이는 한국에 정착한 이후 유튜브 등을 통해 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건 당시 상황을 찾아봤다고 설명했다. 그러면서 북한에서 영화 ‘민족과 운명’을 통해 접했던 사건에 대한 설명과 한국에서 알게 된 내용 사이에 차이가 있었다고 주장했다.

그는 “북한에서는 ‘민족과 운명’을 통해 선전용으로 배웠는데 대한민국에 오니까 너무 다른 내용이었다”며 “‘암살자(들)’이라는 영화를 보면서 북한에서 봤던 것과 스토리가 너무 흡사해 많이 충격적이었다”고 말했다.

이어 “배우분들은 연기를 너무 잘했지만 내용상 역사적으로 많이 왜곡됐다고 생각한다”며 “진실한 역사를 가지고 영화를 만들어 국민들이 공감할 수 있도록 하면 어떨까 하는 생각”이라고 덧붙였다.

또 “이렇게 역사 왜곡을 한 영화는 대한민국에서 퇴출이 답이라고 이야기하고 싶다”고 자신의 주장을 밝혔다.

‘암살자(들)’은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 미스터리 추적극이다. 당시 사건을 둘러싼 여러 의문을 경찰과 기자 등의 시선으로 따라가며 기존에 알려진 사건과 다른 가능성을 영화적으로 제시한다. 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했으며 허진호 감독이 연출을 맡았다.

영화가 사건의 배후와 관련해 새로운 가능성을 제시하면서 역사적 사실을 둘러싼 논란도 이어지고 있다. 특히 영화의 일부 설정을 두고 실제 사건을 왜곡했다는 주장이 제기되며 정치권과 온라인을 중심으로 갑론을박이 벌어졌다.

이에 제작사 하이브미디어코프 측은 ‘암살자(들)’에 대해 “당시 사건과 관련한 여러 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화”라는 입장을 밝혔다.

또한 작품 속 가설이나 극적 설정을 역사적 사실로 제시한 것이 아니며, 특정 인물을 배후로 규정하거나 정치적 목적을 두고 제작한 영화가 아니라는 취지로 설명했다.

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