AI, ‘자율규제’로 가나…기업들에 맡긴 트럼프 [이슈+]

도널드 트럼프 미국 대통령이 인간 통제를 완전히 벗어난 인공지능(AI) 출현 가능성에 대한 경고음에도 불구하고 정부나 의회의 새 규제 도입에 선을 긋고 AI 업계의 ‘자율 규제’에 맡길 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 백악관에서 미국의 주요 AI 기업 최고경영자(CEO)들과 오찬을 함께한 자리에서 “엄청난 수준의 자율규제(self-regulation)가 있어야 한다는 믿음이 있다”고 말했다. 이어 “법무부나 연방수사국(FBI) 등을 통해 규제가 자동으로 이뤄지고 있지만, 자율규제는 매우 중요하다”고 강조했다. 그러면서 AI 기업 CEO들이 AI 시스템을 검토하기 위한 기준을 담은 자발적 합의에 서명했다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(앞줄 가운데)이 29일(현지시간) 워싱턴 백악관 이스트룸에서 AI 기업 최고경영자(CEO)들과의 오찬에 앞서 사진을 찍고 있다. 앞줄 왼쪽부터 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 트럼프 대통령, 일론 머스크 스페이스XAI CEO. 뒷줄 왼쪽부터 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO, 그레그 브록먼 오픈AI 사장, 마이크 존슨 하원의장, 리사 수 AMD CEO, 니케시 아로라 팔로알토네트웍스 CEO, 트럼프 행정부의 백악관 AI·가상화폐 담당 특보 데이비드 색. AP 연합뉴스

트럼프 대통령의 이러한 언급은 AI의 급속한 개발 속도를 연방 정부 차원의 규제로 조절해야 한다는 최근 행정부와 정치권 일각의 우려와 요구에도 AI 업계의 자율 규제만로 AI를 제어할 수 있다는 의견에 손을 들어준 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 이번 합의가 “도덕적 구속력(morally binding)”을 갖는다고 덧붙였다.

이 자리에 함께한 마이크 존슨 하원의장은 이날 기자들에게 “이는 원칙에 관한 성명이며, 기준에 관한 성명이자 업계가 자발적으로 이행하는 약속”이라며 “기대되는 사항들을 제시하고 있다”고 말했다. 이어 “감독과 투명성을 제공할 사람들이 필요하기 때문에 이것이 중요하다”며 “이들 기업 지도자들이 바로 그런 역할을 하게 될 것”이라고 강조했다. 존슨 의장은 이날 서명된 문서를 AI 표준에 관한 ‘합의’(accord)라고 지칭했다.

트럼프 대통령은 이날 오찬에 참석한 AI CEO들이 “우리나라에 대한 사랑을 갖고 있고 올바른 일을 하길 원한다”며 “우리나라를 사랑하는 사람들”이라고 말했다. 그러면서 “우리 모두에게 공통된 한 가지는 우리나라를 사랑하고 세상을 사랑하며 이곳이 안전한 곳이 되도록 하고 싶다는 점”이라고도 강조했다.

이날 마크 저커버그 메타 CEO는 참여 기업들이 취할 것으로 예상되는 조치 가운데 일부를 설명했다. 여기에는 내부 위험 검토와 외부 감사가 포함된다. 그는 기업 경영진들이 내부 통제를 검토하고 기술상의 문제를 탐지하는 내용 등을 포함한 원칙 목록을 마련했다고 밝혔으며, 여러 단계의 감사 통제 절차가 포함될 수 있다고 설명했다. 또 기술을 검토하기 위해 내부적인 위험 검토와 외부 감사가 이뤄질 것이라고도 말했다.

트럼프 대통령은 중간선거를 앞두고 유권자들의 불만이 누적되고 있는 AI 데이터센터 건설과 관련해선 “이 그룹(AI CEO들)은 지역사회를 사랑하는 사람들”이라며 “데이터센터와 관련해 지역사회와 협력할 것이며, 지역사회가 행복해지도록 노력할 것”이라고 강조했다. 그러면서 “그건 석유와 가스를 공급하는 것일 수 있고, 교육을 제공하는 것일 수 있으며, 교사들에게 재정적 지원을 하거나 주민에게 재정적 지원을 하는 것일 수 있다”며 “이들은 이것이 매우 긍정적이라는 데 동의했다. 따라서 데이터센터는 매우 인기 있을 것”이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 미 동부시간으로 이날 오후 ‘인공지능’이란 명칭을 ‘슈퍼지능’으로 변경하는 행정명령에 서명하겠다고도 예고했다.

이날 오찬에는 주요 AI 기업 수장들이 대거 참석했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO, 일론 머스크 스페이스XAI CEO, 리사 수 AMD CEO, 저커버그 CEO, 그레그 브록먼 오픈AI 사장, 순다르 피차이 구글 CEO, 제프 베이조스 아마존 창업자가 참석했다. 또 AI 속도조절 필요성을 강조해온 다리오 아모데이 엔트로픽 CEO도 자리를 지켰다.

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