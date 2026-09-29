사진·영상 촬영부터 보정까지… 포항시 소셜미디어기자단, 콘텐츠 제작 역량 높여

경북 포항시는 29일 북구청 회의실에서 ‘제8기 포항시 소셜미디어기자단’을 대상으로 ‘사진·영상 촬영 기법 및 보정법’ 역량 강화 교육을 진행했다고 밝혔다.

포항시는 29일 북구청 회의실에서 ‘제8기 포항시 소셜미디어기자단’을 대상으로 ‘사진·영상 촬영 기법 및 보정법’ 역량 강화 교육을 진행하고 있다. 포항시 제공

이번 교육은 블로그, 사진, 영상 등 다양한 영역에서 활동 중인 소셜미디어기자단 20여 명을 대상으로 콘텐츠 제작 역량을 강화하고, 시민 눈높이에 맞는 고품질의 시정 홍보 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

교육은 김하빈 아도스튜디오 대표가 맡아 실무 중심으로 진행됐다.

1부에서는 스토리텔링을 통한 사진 촬영법과 스마트폰 기종별 촬영 보완법을 다뤘으며, 2부에서는 색상 보정법 및 실습, 썸네일 제작 실습과 피드백을 진행했다.

특히 교육과 함께 현장 실습을 진행해 참가자들이 촬영부터 보정, 콘텐츠 구성까지 직접 익히며 실무 역량을 높일 수 있도록 했다.

최우석 대변인은 “소셜미디어기자단은 포항의 생생한 소식과 매력을 시민들에게 전달하는 중요한 소통 창구”라며 “이번 교육을 통해 기자단의 콘텐츠 제작 역량이 한층 높아지고, 시민들이 공감할 수 있는 다양한 시정 홍보 콘텐츠 창출로 이어지길 기대한다”고 말했다.

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