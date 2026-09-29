오후 중부·전북 가을비…이후 기온 ‘뚝’ [내일 날씨]

29일 경기 수원시 탑동시민농장을 찾은 시민들이 코스모스를 보며 가을 날씨를 만끽하고 있다. 이재문 기자

29일 기상청에 따르면 9월 마지막 날인 30일 오후 중부지방과 전북에 비가 내리겠다. 우리나라 북쪽 대기 중층으로 기압골이 지나가면서다. 기압골이 빠져나간 뒤에는 북쪽의 찬 공기가 내려오면서 10월 첫날 기온이 5도가량 떨어지겠다.

비는 30일 낮 12시부터 경기북부내륙과 강원북부내륙에서 시작되겠다. 늦은 오후에는 그 밖의 수도권과 강원내륙·산지로 확대되고, 밤에는 중부지방과 전북 곳곳에 비가 내리겠다.

예상 강수량은 경기북동부·서해5도와 강원북부내륙이 5~30㎐로 가장 많다. 서울·인천·경기(북동부 제외)와 강원내륙·산지(북부내륙 제외)는 5~10㎐이다.

강원북부동해안과 대전·세종·충남, 충북, 전북은 5㎐ 미만으로 비가 많이 내리지는 않겠다.

30일 기온은 아침 최저 12~19도, 낮 최고 25~29도로 최근 며칠과 비슷하게 평년을 조금 웃도는 수준이 이어지겠다. 이날 평년 기온은 아침 최저 10.4~18.0도, 낮 최고 22.0~25.4도다.

문제는 하루 안의 기온 차다. 대부분 지역에서 일교차가 10~15도로 크게 벌어지겠다.

기압골이 지나간 자리로는 북쪽의 찬 공기가 남하한다. 10월 1일 아침 최저기온은 7~18도, 낮 최고기온은 19~26도로 예상된다. 중부지방은 전날보다 5도가량 낮아지겠다.

찬 공기는 무거워 아래로 가라앉는 성질이 있다. 그만큼 지상에 바람이 약간 세게 불겠고, 이 때문에 실제 기온보다 더 쌀쌀하게 느낄 수 있다.

기온은 하루 더 내려간다. 10월 2일 아침 최저기온은 5~14도, 3일은 5~15도로 예보됐다. 낮 최고기온도 20~24도에 머물겠다.

찬 공기는 하루만 머물지 않는다. 중기예보를 보면 10월 4일부터 9일까지 아침 기온은 7~17도, 낮 기온은 20~25도로 평년(아침 10~17도, 낮 22~24도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

비는 10월 4일 오후 수도권과 강원영서, 5일 오전 중부지방에 예상된다. 기상청은 이 기간 기압골의 발달과 위치, 이동 속도에 따라 강수 시점과 구역이 바뀔 가능성이 있다고 밝혔다.

기상청은 “이번 예보기간에는 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도 안팔으로 크게 나타나는 곳이 있겠으니, 건강관리에 유의하기 바란다”고 밝혔다.

한편 해안가는 따로 대비가 필요하다. 기상청은 당분간 달의 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 대조기라며 만조 때 해안가 저지대 침수와 하수 역류 등 피해가 발생하지 않도록 유의해 달라고 당부했다. 해안가 안전사고에도 각별한 주의가 필요하다.

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