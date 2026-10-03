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47세 노홍철 “휴대폰 가까이 들이밀면 잘 안 보여”…노안 대처법은?

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김지연 기자 delays@segye.com

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가까운 글씨 흐리면 글씨 크기·조명부터 조절
먼 곳도 뿌옇고 불빛 번지면 백내장 검사

방송인 노홍철(47)이 휴대폰을 눈 가까이 대면 화면이 흐릿하게 보인다며 안경원을 찾았다. 먼 곳은 잘 보이는데 가까운 글씨를 읽기 어렵다면 어떻게 해야 할까.

방송인 노홍철. 유튜브 채널 ‘노홍철’ 캡처
방송인 노홍철. 유튜브 채널 ‘노홍철’ 캡처

 

노홍철은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘노홍철’에 공개한 영상에서 “요즘에 SNS 많이 하는데 누가 가까이 휴대폰을 들이밀면 잘 안 보이더라”라고 말했다. 시력검사를 진행한 안경사는 노안이 왔다며 “노안은 평균적으로 43살에 온다. 지금 늦게 온 거다”라고 설명했다.

 

◆ 가까운 글씨를 멀리해야 보인다면

노안은 나이가 들면서 눈 속 수정체의 탄력이 줄어 가까운 곳에 초점을 맞추기 어려워지는 현상이다. 휴대폰이나 책을 평소보다 멀리 놓아야 글씨가 보이고, 작은 글씨를 오래 읽으면 눈이 피로하거나 머리가 아플 수 있다. 조명이 어두울 때 이런 불편을 더 크게 느끼기도 한다. 미국안과학회에 따르면 노안 증상은 대체로 40대부터 나타나며 시작 시기는 사람마다 다르다.

노홍철이 휴대폰을 눈 가까이 대면 글씨가 잘 안 보인다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘노홍철’ 캡처
노홍철이 휴대폰을 눈 가까이 대면 글씨가 잘 안 보인다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘노홍철’ 캡처

 

휴대폰 글씨가 잘 보이지 않는다고 해서 모두 노안 때문은 아니다. 화면을 오래 보는 동안 눈을 덜 깜빡이면 눈이 건조해져 사물이 일시적으로 뿌옇게 보일 수 있다. 이때는 눈이 따갑거나 이물감이 들기도 한다. 잠시 화면에서 눈을 떼고 쉬어도 불편이 계속된다면 눈 검사를 받아 원인을 확인해야 한다.

 

◆ 글씨 키우고 조명 밝게…필요하면 돋보기·안경

노안 초기에는 휴대폰 글씨를 키우고 화면이나 책을 눈에서 조금 멀리 두면 읽기가 한결 수월해질 수 있다. 작은 글씨를 읽을 때는 조명을 밝히는 것도 도움이 된다. 미국안과학회에 따르면 화면을 오래 볼 때 20분마다 약 6m 떨어진 곳을 20초 이상 바라보면 눈의 피로를 줄일 수 있다.

노안으로 가까이 있는 글씨를 읽기 어렵다면 시력검사를 받고 돋보기나 안경을 맞출 수 있다. 클립아트코리아
노안으로 가까이 있는 글씨를 읽기 어렵다면 시력검사를 받고 돋보기나 안경을 맞출 수 있다. 클립아트코리아

 

이렇게 해도 글씨를 읽기 어렵다면 안경을 맞출 수 있다. 먼 곳은 잘 보이고 책이나 휴대폰 글씨만 흐리다면 가까운 곳을 볼 때 돋보기를 쓰면 된다. 평소 원거리용 안경을 쓰거나 먼 곳과 가까운 곳을 자주 번갈아 본다면 이중초점·누진렌즈 안경을 쓰기도 한다. 이중초점 렌즈를 쓰면 위쪽으로 먼 곳을, 아래쪽으로 가까운 곳을 볼 수 있다. 누진렌즈는 위에서 아래로 도수가 점차 달라져 모든 거리를 교정 시력으로 보는 데 도움이 된다. 

 

안경이 불편하다면 다초점 콘택트렌즈를 쓸 수도 있다. 렌즈의 부위마다 도수가 달라 가까운 곳과 먼 곳에 각각 초점을 맞출 수 있다. 사람에 따라 한 가지 도수로 맞춘 콘택트렌즈보다 덜 선명하게 느끼는 경우도 있다.

 

◆ 수술·안약으로도 노안 교정

수술로 노안을 교정하기도 한다. 레이저로 각막을 교정해 한쪽 눈은 먼 곳을, 다른 쪽 눈은 가까운 곳을 잘 보이게 하는 방식이다. 두 눈의 초점이 달라지면 거리 판단이 어려울 수 있어 누구에게나 맞는 수술은 아니다. 미국안과학회에 따르면 수술 전 콘택트렌즈로 두 눈의 초점을 달리해보고 적응할 수 있는지 확인하기도 한다.

미국에서는 가까운 글씨를 일시적으로 잘 보이게 하는 노안용 처방 안약도 사용한다. 클립아트코리아
미국에서는 가까운 글씨를 일시적으로 잘 보이게 하는 노안용 처방 안약도 사용한다. 클립아트코리아

 

미국에서는 가까운 글씨를 일시적으로 잘 보이게 하는 처방 안약도 쓴다. 동공을 작게 해 가까운 글씨가 좀 더 선명하게 보이도록 하는 원리다. 효과가 일시적이고 제품에 따라 눈이 충혈되거나 머리가 아플 수 있다. 점안한 뒤 어두운 곳에서 잘 보이지 않을 수도 있으므로 야간 운전을 할 때 주의해야 한다.

 

◆ 먼 곳도 뿌옇고 불빛 번지면 백내장 확인

가까운 글씨뿐 아니라 먼 곳도 뿌옇게 보인다면 백내장을 의심할 수 있다. 백내장은 눈 속 수정체가 혼탁해지는 질환이다. 밤에 자동차 전조등이 유난히 눈부시거나 불빛이 번져 보이고, 색이 전보다 흐리거나 누렇게 느껴질 수 있다. 안경 도수를 자주 바꿔야 하는 경우도 있다.

 

한쪽 눈을 가렸을 때 다른 쪽 눈에 사물이 겹쳐 보이기도 한다. 돋보기를 써야 보이던 가까운 글씨가 한동안 더 잘 보이는 경우도 있다. 노안이 나아졌다고 생각할 수 있지만 수정체가 변하면서 나타난 현상일 수 있어 안과에서 원인을 확인해야 한다.

가까운 곳뿐 아니라 먼 곳도 뿌옇게 보이거나 눈부심·빛 번짐이 있다면 안과에서 백내장 여부를 확인해야 한다. 클립아트코리아
가까운 곳뿐 아니라 먼 곳도 뿌옇게 보이거나 눈부심·빛 번짐이 있다면 안과에서 백내장 여부를 확인해야 한다. 클립아트코리아

 

백내장 진단을 받았다고 바로 수술해야 하는 것은 아니다. 초기에는 조명을 밝히거나 안경 도수를 바꿔 불편을 덜 수 있다. 그러나 수정체가 다시 투명해지는 것은 아니므로 시력이 떨어져 독서나 운전이 어려워지면 의사와 수술 시기를 상의해야 한다.


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