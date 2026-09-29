北 “核보유국 지위 되돌릴 수 없다”… ‘李 비핵화 구상’ 반박

북한 측 대표가 유엔총회 연설에서 핵보유국 지위는 어떤 경우에도 되돌릴 수 없다고 주장했다. 이재명 대통령이 ‘3단계 북핵 해법’을 유엔총회에서 밝힌 뒤 같은 장소에서 이에 분명한 반대 입장을 밝힌 것이다.



김선경 북한 외무성 부상은 28일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회 일반토의 연설에서 “핵보유국 지위는 그 어떤 경우에도 그 무엇으로도 되돌릴 수 없다는 공식 입장을 다시금 확인한다”며 “조선민주주의공화국이 보유한 핵 억제력은 외부의 침략과 위협으로부터 주권과 안전, 평화를 수호하기 위한 절대적 힘이며 불가항력”이라고 밝혔다.

김선경 북한 외무성 부상. AP연합

이어 “비핵화를 하라는 것은 곧 주권을 포기하고 헌법을 어기라는 것이나 마찬가지”라며 “핵을 절대로 내려놓지 않을 것”이라고 강조했다. 그러면서 “조선반도(한반도) 지역에서 물리적 충돌이 발생하지 않고 안전이 유지되는 것은 우리가 강력한 전쟁 억제력을 갖고 있으며 적대 세력들의 무력 사용 의지를 철저히 관리하고 있기 때문”이라고 주장했다.



김 부상은 한·미 연합훈련에도 반발했다. 미국이 북한을 겨냥해 한국·일본과의 군사협력을 핵무기 요소까지 포함하는 더 공격적인 군사동맹으로 발전시키고 있다는 취지다. 한국이 미국과의 협력하에 추진 중인 핵잠수함도 비판했다. 김 부상은 “미국이 서울의 핵잠수함 보유 야망을 승인하고 적극 추진하면서 조선반도와 주변 지역의 최신형 미사일과 무인기를 비롯한 각종 장비를 이동 배치하는 현 군사 동향은 가뜩이나 불안정한 지역 안보 상황을 더 취약하게 만들고 있다”고 주장했다.



김 부상의 이날 발언은 이 대통령의 단계적 비핵화 구상에 부담으로 작용할 전망이다. 이 대통령은 지난 22일 유엔총회 연설을 통해 비핵화 로드맵으로 1단계 핵·미사일 동결, 2단계 축소, 3단계 비핵화를 제시했다. 지난해 유엔총회에서도 ‘중단, 축소, 폐기’의 단계적 방식으로 풀겠다고 밝혔다. 김 부상은 또 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 만남을 추진하는 상황에서 비핵화를 북·미 대화의 의제로 삼지 않아야 대화에 응할 수 있다는 기존 요구를 다시 한 번 천명한 것으로 풀이된다.

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