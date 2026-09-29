청년 81% “정년 연장 땐 신규 채용 줄 것”

경력자 중심 채용 등 이유 꼽아
청년 10명 중 8명은 법정 정년이 연장되면 기업의 신규 채용이 줄어들 것으로 예상한다는 조사 결과가 나왔다.
29일 한국경영자총협회(경총)가 발표한 ‘청년 취업 트렌드 설문조사’에 따르면 응답자의 81.0%는 법정 정년 연장이 추진될 경우 기업의 신규 채용 규모가 줄어들 것이라고 답했다. ‘일부 감소’는 51.4%, ‘큰 폭 감소’는 29.6%였다. ‘영향이 없을 것’이라는 응답은 12.4%, ‘모르겠다’는 6.7%였다. 이번 조사는 구직 중이거나 근로 중인 20∼34세 청년 1052명을 대상으로 실시됐다.
신규 채용이 줄어들 것으로 예상한 청년들은 감소 폭이 가장 클 곳으로 대기업(31.6%)을 꼽았다. 이어 공공기관(29.9%), 중견기업(22.7%), 중소기업(15.8%) 등으로 나타났다. 취업 환경이 어렵다고 느끼는 청년은 10명 중 6명(62.9%)에 달했다. ‘약간 어렵다’가 31.9%, ‘매우 어렵다’가 31.0%였고 ‘보통’ 22.2%, ‘약간 양호’ 10.8%, ‘매우 좋다’ 4.0%였다. 취업 시장이 어렵다고 판단한 이유(복수응답)로는 ‘경력자 중심의 채용 가속화’(49.5%), ‘전년 대비 채용 감소’(49.2%), ‘AI 활용에 의한 인력 수요 감소’(49.1%) 등을 꼽았다.
취업 과정에서 겪은 어려움(복수응답)으로는 ‘양질의 일자리 부족’(50.9%), ‘일경험·경력 부족’(49.0%)을 많이 호소한 가운데 수도권 청년은 ‘양질의 일자리 부족’(53.3%)을, 비수도권 청년은 ‘일경험·경력 부족’(53.6%)을 가장 많이 꼽았다.
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