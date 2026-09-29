이승철 신곡 ‘우리만의 이야기’ 30일 발표

가수 이승철이 데뷔 40주년을 기념하는 트리뷰트 듀엣 프로젝트의 첫 선공개곡을 발표한다.



29일 소속사 LSC에 따르면 이승철은 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 ‘우리만의 이야기’(포스터)를 공개한다. 이 곡은 데뷔 40주년 기념 프로젝트 ‘40주년 기념 트리뷰트 듀엣 × 이승철(40TH ANNIVERSARY TRIBUTE DUET × LEE SEUNG CHUL)’의 선공개곡으로, 후배 가수 우즈(WOODZ)가 듀엣 파트너로 참여했다.

‘우리만의 이야기’는 1986년 데뷔 이후 40년간 활동해온 이승철을 향한 후배 가수의 존경을 담은 곡이다. 우즈가 직접 작사·작곡에 참여해 이승철의 음악 여정을 되짚는 동시에 언젠가 자신이 맞이할 ‘데뷔 40주년’을 그려냈다.



곡은 1970년대 클래식 록의 묵직한 질감에 현대적인 모던 팝 록 사운드를 더한 얼터너티브 록 장르다.



이번 곡을 시작으로 레드벨벳 웬디, 김재중, 이무진 등 후배 가수들이 참여한 헌정곡도 순차적으로 공개된다. 이승철의 40년 음악 여정을 기념하는 동시에 그의 음악을 다음 세대의 목소리로 다시 풀어내는 프로젝트다.



이승철은 오는 11월부터 데뷔 40주년 전국투어 ‘더 보이스 : 이승철(THE VOICE : LEE SEUNG CHUL)’을 이어간다. 밴드 부활의 보컬로 데뷔한 이승철은 ‘희야’, ‘비와 당신의 이야기’, ‘마지막 콘서트’, ‘네버엔딩 스토리’, ‘마이 러브’, ‘서쪽 하늘’, ‘소리쳐’, ‘오늘도 난’, ‘말리꽃’, ‘인연’ 등 수많은 히트곡을 남겼다.

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