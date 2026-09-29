‘민생 100일’ 현장으로 간 전재수… 동부산 산단 기업 애로 챙긴다

부산시가 도시가스 공급과 통근버스 부족, 주차난 등 동부산권 산업단지의 고질적인 문제 해결에 팔을 걷어붙였다. 기업의 투자와 생산활동을 가로막는 규제를 개선하고 노후 산업단지의 근로환경을 바꿔 산업 경쟁력을 높인다는 구상이다.

부산시는 29일 오후 기장군 한국장애인고용공단 부산직업능력개발원에서 전재수 시장과 동부산권 산업단지 기업 대표 20여명이 참석하는 ‘민생 100일 동행간담회’를 개최한다고 밝혔다.

동부산권 산업단지 현황도. 부산시 제공

이번 간담회는 오리산단 도시가스 공급과 산업단지 통근버스 운행 확대, 정관·장안산단 주차 및 교통 여건 개선, 동부산권 산단 공업용수 공급 등 기업과 근로자들이 겪는 현안이 집중 논의된다.

전 시장은 간담회에 앞서 기장군 장안읍의 반도체·조선·친환경에너지 분야 핵심 기자재 전문기업인 비엠티를 방문해 생산 현장을 점검하고 임직원들의 애로사항을 듣는다. 1988년 설립된 비엠티는 2009년 양산으로 이전했다가 2023년 부산으로 본사를 확장 이전한 기업으로, 지난달 부산형 앵커기업에 선정됐다.

시는 기업 현장의 요구를 반영해 산업단지 입주업종 체계도 46년 만에 전면 개편한다. 전국 최초로 추진하는 이번 개편을 통해 내년 말까지 단계별·업종별·권역별로 입주 허용 업종을 확대하고, 이후 5년마다 산업단지의 기능과 유치 업종을 재검토할 계획이다.

정관일반산업단지에는 복합문화공간과 실내체육시설, 공유오피스 등을 갖춘 청년문화센터를 건립한다. 노후 산업단지의 근로환경을 개선해 청년 인재 유입을 촉진한다는 취지다.

전 시장은 “기업이 투자하고 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 곧 부산의 미래를 만드는 일”이라며 “기업의 발목을 잡는 규제와 현장의 불편을 적극 개선하고, 기업의 도전과 투자가 부산에서 더 큰 성장으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

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