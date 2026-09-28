"최고의 파트너"…TSMC가 극찬한 ‘메모리 강자’ SK하이닉스

SK하이닉스가 세계 최대 반도체 위탁 생산(파운드리) 업체인 대만 TSMC의 기술 행사에서 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 차세대 인공지능(AI) 메모리 포트폴리오를 선보였다.

SK하이닉스는 지난 23일 미국 캘리포니아주 산타클라라에서 열린 ‘TSMC 오픈 이노베이션 플랫폼(OIP) 콘퍼런스’에 참가했다고 28일 밝혔다. OIP는 TSMC가 반도체 생태계 기업들과 기술 개발과 협업을 위해 운영하는 개방형 혁신 플랫폼이다. SK하이닉스는 2024년부터 행사에 참여하고 있다.

SK하이닉스 ‘TSMC 오픈 이노베이션 플랫폼 콘퍼런스’ 전시 부스. SK하이닉스 제공

SK하이닉스는 이번 행사에서 ‘대규모 인공지능(AI) 확장을 뒷받침하는 메모리’를 구호로 내걸고 HBM과 서버용 D램, 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 등 다양한 메모리 제품을 선보였다. 특히 엔비디아의 차세대 AI 슈퍼칩 ‘베라 루빈’과 함께 여기에 탑재되는 HBM4(6세대) 36기가바이트(GB) 12단 제품과 96GB 소캠(SOCAMM)2를 공개했다.

HBM4E(7세대) 48GB 12단, HBM4 48GB 16단, HBM3E(5세대) 36GB 12단 등 HBM 제품군과 192GB 소캠2 실물 제품도 나란히 전시했다.

서버용 제품으로는 256GB 3DS RDIMM과 128GB MRDIMM, 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 64GB RDIMM 등을 선보였으며, 액체 냉각을 지원하는 PEB210 E1.S와 QLC(쿼드러플 레벨 셀) 기반 eSSD PS1101 E3.S 등을 소개했다.

SK하이닉스는 이번 행사에서 TSMC의 ‘3D 적층·첨단 패키징과 HBM 통합’ 분야의 ‘올해의 파트너상’을 받았다. 지난해에 이어 2년 연속 수상했다. 올해는 TSMC의 첨단 패키징 기술인 CoWoS를 기반으로 차세대 HBM5(8세대)를 검증한 협업 성과를 인정받았다.

이어진 발표 세션에서 SK하이닉스는 AI 인프라 확대로 PCIe 기반 eSSD 시장이 성장할 것으로 전망하고, 6·7세대에서 칩렛 기반 차세대 SSD 제품을 준비하고 있다고 밝혔다.

SK하이닉스 관계자는 “앞으로도 다양한 파트너들과 긴밀히 협업하며 AI 시대가 요구하는 메모리 설루션을 함께 만들어 나가겠다”고 말했다.

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