부산의 복덩이 ‘부캉이’, 결국 외해로 돌려보낸다

추석 연휴 동안 57만명에 달하는 방문객을 불러 모으며 부산의 명물로 떠오른 북항 상어 ‘부캉이’가 결국 먼 바다로 돌아간다. 좁은 수로에 장기간 머물 경우 체력이 떨어질 수 있다는 우려에 따라 부캉이를 자연 해역으로 돌려보내기로 했다.

부산시는 28일 북항친수공원에서 관계기관 대책회의를 열고 이 같은 내용의 단계별 상어 구조·방류 방안을 마련했다고 밝혔다.

추석 연휴 마지막날인 지난 27일 부산 동구 북항 친수공원에서 시민들이 수로에서 유영하는 상어를 구경하고 있다. 뉴시스

국립수산과학원의 현장조사 결과, 부캉이는 현재 정상적으로 호흡하고 유영하는 등 건강 상태가 안정적인 것으로 확인됐다. 다만 수로에 장기간 머물 경우 먹이활동과 이동에 제약을 받아 체력이 떨어질 우려가 있는 것으로 판단됐다.

이에 따라 시는 29일 오전 10시부터 선박과 워터펌프를 동원해 부캉이가 스스로 외해로 빠져나가도록 유도할 계획이다. 상어를 직접 포획하거나 물리적으로 자극하지 않는 방식으로, 2004년 미국 매사추세츠 염습지에 고립된 백상아리 구조 사례를 참고했다.

1차 시도가 실패하면 별도로 제작한 그물망을 투입한다. 상어가 수로 안쪽으로 되돌아가지 못하도록 단계적으로 퇴로를 차단하고 외해 방향 통로만 열어 자연스럽게 빠져나가도록 유도할 방침이다.

구조작업은 수과원을 중심으로 부산시와 부산항만공사(BPA), 부산시설공단, 해양경찰 등 관계기관이 공동으로 진행한다. 구조 과정에서 부캉이가 과도한 스트레스를 받지 않도록 건강 상태를 살피고 현장 상황에 따라 구조 방식과 속도를 조정할 예정이다.

전재수 부산시장은 “상어의 건강 상태와 이동 상황을 면밀히 살피고 관계기관과 긴밀히 협력해 안전하게 자연 해역으로 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 추석 연휴를 전후해 북항친수공원에는 부캉이를 보기 위해 약 57만명의 방문객이 몰렸다. 부산시는 관계기관과 합동 비상근무체계를 가동하고 총 637명을 투입해 인파와 교통관리, 수변지역 순찰 등 안전관리에 나섰다.

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