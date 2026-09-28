서울 한복판 100년 역사 ‘홍릉숲’, 서울 유일 ‘산림유전자원보호구역’ 된다

韓 특산·희귀 식물 등 2000여종 보존
문배나무 기준표본목 등 가치 높아
국립산림과학원 "보전 연구 이어갈 것"
국립산림과학원 내 홍릉시험림(홍릉숲)이 서울에서 유일한 ‘산림유전자원보호구역’으로 지정된다. 홍릉숲엔 한국 특산식물과 희귀·멸종위기식물 등 2000여종의 자원식물이 보존돼있다.
28일 국립산림과학원에 따르면 서울 동대문구 과학원 내에 있는 홍릉숲은 오는 12월 산림유전자원보호구역으로 지정·고시될 예정이다.
산림유전자원보호구역은 멸종위기종, 희귀식물 자생지 등 생태적으로 보전 가치가 높은 산림을 보호하기 위해 지정하는 산림보호구역이다.
1922년 조성된 홍릉숲은 우리나라 최초의 수목원으로 100년이 넘는 세월 동안 다양한 식물 자원을 축적해 온 수목원이다. 홍릉숲에는 한국 특산식물 90종, 희귀·멸종위기식물 218종, 식·약용 등 유용식물 116종, 기후변화 취약 및 북한 복원 잠재수종 96종 등 총 2000여 종의 자원식물이 보존돼있다.
홍릉숲의 식물자원은 종자나 꺾꽂이 등 묘목 생산에 활용되면서 우리나라 산림녹화에 기여했다. 자생지가 훼손된 희귀 식물의 유전 다양성을 보전하는 역할도 해왔다.
홍릉숲 문배나무는 기준표본목과 두충나무의 암·수 어미나무가 함께 보존돼 있어 산림유전자원 보전과 연구 측면에서도 가치가 높다.
전국적으로 산림유전자원보호구역은 473개소, 18억313만5605㏊ 규모에 이른다.
강원도에 70%가 몰려있으며 경북 19.7%, 전남 2%, 경기 1.7%, 충북 1.8% 분포를 띈다. 서울은 홍릉숲이 지정되면 최초이자 유일한 산림유전자원보호구역을 지니게 된다.
김용관 국립산림과학원장은 “이번 지정은 홍릉숲이 100년 이상 축적해 온 산림식물자원의 보전 가치와 도심 산림생태계로서의 중요성을 제도적으로 인정받았다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 홍릉숲에 축적된 식물자원을 체계적으로 보전·관리하고 관련 연구를 이어가겠다”고 말했다.
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