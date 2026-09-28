정치권 번진 영화 ‘암살자(들)’ 논란… 野 “육영수 여사 피격 배후, 박정희 암시” 반발

박정희 전 대통령의 부인 육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 ‘암살자(들)’을 둘러싼 논란이 정치권으로 번지고 있다. 국민의힘은 영화가 박 전 대통령을 사건의 배후로 암시한다며 “역사 왜곡”이라고 반발했고, 일부 의원들은 제작진에 사과와 정정까지 요구했다. 개혁신당도 “창작의 자유와 역사적 사실의 왜곡은 구분돼야 한다”며 비판에 가세했다.

국힘 “역사왜곡 중단하라” 국민의힘 구미시갑 당원협의회와 기초·광역의원들이 28일 상모사곡동 박정희 전 대통령 생가 앞에서 기자회견을 열어 영화 ‘암살자(들)’을 규탄하는 성명을 발표하고 있다. 이들은 “표현의 자유를 빙자한 역사왜곡과 유가족 명예훼손을 중단하라”고 촉구했다. 구미=뉴스1

국민의힘 장동혁 대표는 28일 SNS에 박근혜 전 대통령이 2002년 방북했을 당시 김정일 북한 국방위원장이 육 여사 피격 사건에 대해 사과했다고 언급하며 “그런데도 좌파들은 이런 영화를 만들면서 ‘표현의 자유’라고 한다”고 비판했다. 이어 “말 나온 김에 좋은 영화 한 편 소개한다”며 이재명 대통령을 겨냥해 영화 ‘아수라’를 거론하기도 했다.

박근혜 전 대통령의 측근인 유영하 의원은 “마치 육 여사 피격의 진짜 배후가 박 전 대통령인 것처럼 묘사한다”며 “명백한 정치적 프로파간다이자 유족들의 가슴에 대못을 박는 패륜 행위”라고 주장했다. 경북 구미를 지역구로 둔 강명구·구자근 의원도 국회 기자회견에서 “황당무계한 음모론”이라며 제작사와 감독의 사과와 정정 조치를 요구했다. 윤상현 의원은 “자유로운 창작과 역사적 사실 자체를 왜곡하거나 흐리는 것은 구분돼야 한다”고 했다.

주진우 의원은 “노무현 전 대통령의 죽음을 권양숙 여사가 사주했다는 영화가 나온다면 그것도 표현의 자유인가”라며 “사자 명예훼손에 명백히 해당한다”고 주장했다. 김미애 원내정책수석부대표도 “영화적 상상이 어느 순간 ‘숨겨진 진실’처럼 받아들여질 가능성을 가볍게 볼 수 없다”고 했다.

개혁신당 이기인 비상대책위원장도 “박 전 대통령의 권위주의와 과오는 엄정하게 평가받아야 하지만 입증되지 않은 살인 배후설까지 보탤 이유는 없다”며 “상영을 막자는 것은 아니지만 작품의 주장과 태도는 공개적 검증 대상에 올려야 한다”고 말했다.

영화 ‘암살자(들)’ 포스터. 네이버 영화 제공

지난 23일 개봉한 ‘암살자(들)’은 1974년 8월15일 육 여사 피격 사건을 소재로 한 작품이다. 당시 정부 수사당국은 문세광이 박 전 대통령을 저격하려다 육 여사가 총탄에 맞아 숨졌다고 발표했다. 영화는 이 공식 결론과 다른 가능성을 암시하는 방식으로 전개돼 논란이 커지고 있다.

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