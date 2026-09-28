우상혁 ‘동빛점프’… 3연속 메달 [2026 아이치 나고야 아시안게임]

한국 높이뛰기의 간판 ‘스파일 점퍼’ 우상혁(30·용인시청·사진)은 아시안게임을 앞둔 지난 5월 부상을 입었다. 가벼운 찰과상 정도로만 알려졌지만, 사실은 발등 인대 파열이라는 심각한 부상이었다. 힘겨운 재활 끝에 다시 필드 위에 선 우상혁은 3연속 아시안게임 메달이라는 성과를 내는 강한 정신력을 보여줬다.



우상혁은 지난 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 높이뛰기 결선에서 2m22를 넘어 동메달을 따냈다. 2018 자카르타·팔렘방 은메달, 2022 항저우 은메달에 이어 3연속 시상대 위에 섰다.



우상혁은 지난 5월 일본 도쿄에서 열린 세이코 골든 그랑프리 대회 경기 중 스파이크가 터져 맨발로 도약하다 왼발 발등 인대가 파열됐다. 그는 “당시 걷지 못할 만큼 발이 엄청나게 부었고, 병원에서는 한두 달 정도 깁스를 해야 한다고 했다. 그런데 다 낫지 않은 상태에서 무리하게 훈련하면서 부상이 악화했다”고 말했다.



부상으로 인해 지난달 폴란드 실레시아 다이아몬드리그에서는 첫 시도 높이인 2m16을 넘지 못해 공식 기록 없이 대회를 마쳤고, 독일 하일브론 국제 높이뛰기 대회에선 2m14로 12위에 그쳤다. 개인 최고 기록인 2m36은 물론 올 시즌 개인 최고 기록인 2m30에도 크게 못 미치는 성적이었다.



세계 정상급 점퍼로 올라선 이후에 경험한 꼴찌. 이는 오히려 트라우마 극복에 도움이 됐다. “그전까지는 뛰는 것 자체에 두려움과 거부 반응이 있었는데, 꼴찌를 하는 과정을 겪으면서 트라우마를 어느 정도 극복할 수 있었다”고 말했다.



이번 아시안게임에서 기록한 2m22의 기록이 우상혁에겐 더없이 소중하다. 그는 “트라우마를 극복하고 낸 기록이다. 이를 가슴에 새기고 2027 세계선수권대회와 2028 LA 올림픽을 위해 다시 전진하겠다”고 다짐했다.

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