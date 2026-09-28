부산시, 29일 상어 '부캉이' 외해 유도…선박·워터펌프 이용

부산시는 북항 친수공원 인공수로에 머무는 상어 '부캉이'를 29일 외해로 유도하기로 했다.

시는 28일 오후 북항에서 유관기관 대책회의를 열고, 29일 오전 10시 선박과 워터펌프를 활용해 부캉이를 친수공원 밖 해역으로 유도하기로 했다고 밝혔다.

추석 연휴 마지막 날인 27일 부산 동구 북항 친수공원 수로에서 이른 아침부터 시민들이 유영하는 상어 '부캉이'를 지켜보고 있다. 연합뉴스

국립수산과학원의 현장 조사 결과, 현재 상어는 활동성이나 호흡 등이 안정적인 것으로 확인됐다.

다만 수로의 폭과 수심, 외해와 연결되는 이동 경로 등의 여건을 고려할 때 먹이활동과 자유로운 이동에는 제약이 있는 것으로 관계기관은 판단했다.

특히 수로에 머무르는 것이 장기화하면 체력이 점차 떨어질 수 있어 자연 해역으로 복귀를 유도하기로 했다.

지난 20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다.



시와 관계기관은 민저 선박과 워터펌프를 활용해 수로 안쪽에서 외해 방향으로 상어의 이동을 유도한다.

이 방식은 2004년 미국 매사추세츠 염습지에 고립된 백상아리를 외해로 유도한 구조사례를 참고했다.

상어를 직접 포획하거나 물리적으로 자극하는 대신 스스로 이동하도록 유도하는 것이다.

이 방법이 실패하면 인공수로 폭과 깊이에 맞게 제작한 그물망으로 부캉이를 외해로 유도한다는 계획이다.

시는 구조 과정에서 상어의 건강 상태를 계속 확인하고, 과도한 스트레스를 받지 않도록 구조 방식과 속도를 조정할 예정이다.

상어 구조·방류는 국립수산과학원을 중심으로 부산시, 부산항만공사, 부산시설공단, 해양경찰, 소방, 경찰, 동구 등 관계기관이 공동으로 추진한다.

시와 관계기관은 29일 부캉이 외해 유도 시에도 많은 인파가 몰릴 것으로 보고 현장 안전 관리에 나서기로 했다.

전재수 시장은 "추석 연휴 기간 많은 분이 북항 친수공원을 찾아주시고 현장 안내와 안전관리에 협조해 주신 데 감사드린다"며 "상어가 안전하게 자연 해역으로 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>

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