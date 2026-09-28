연휴서 돌아온 코스피, 美금리 악재에 2.7%↓…다시 '7천피' 밑으로

추석 연휴를 마치고 재개된 코스피가 28일 2%대의 하락률을 기록했다.

코스피는 191.18포인트(p)(2.70%) 내린 6,889.74로 마감했다. 23.06p(0.33%) 내린 7,057.86으로 출발했으나 이후 하락 폭이 커졌다.

28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 191.18p(2.70%) 내린 6,889.74로 장을 마쳤다. 연합뉴스

코스피는 이날 5거래일만에 하락을 기록했으며, 4거래일만에 '7천피'(코스피 7,000) 밑으로 내려왔다.

코스피에서 개인이 2조6천억원을 사들였으나, 외국인과 기관이 무려 3조2천380억원, 1조175억원씩 내다 팔며 지수를 끌어내렸다.

코스피200 선물시장에서는 기관이 7천520억원 순매수, 외국인과 개인은 각각 5천960억원, 840억원 순매도했다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 7.6원 오른 1,365.1원을 나타냈다.

국내 증시가 휴장했던 추석 연휴 중 발생한 미국 국채금리 급등 등 하방 재료가 반영된 것으로 풀이된다.

연휴 기간 미국 국채 30년물 금리는 한때 2004년 6월 14일 이후 최고치인 5.519%까지 치솟았다. 이런 영향에 이날 3∼50년물 국고채 금리 상승 폭은 장중 각각 10bp(1bp=0.01%포인트)대로 뛰기도 했다.

미국 국채 금리 급등 여파에 이날 국고채 금리도 급등했다. 국고채 3년물은 장중 4.1%를 넘어서며 2022년 11월 이후 최고치를 기록했다.

이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 연휴 기간 주요 이벤트를 소화하며 약세로 전환했다. 미국·이란 관계에서 완화적 신호가 나타났지만, 미국채 금리 급등이 위험자산 선호 심리를 제한, 긍정적 요인을 상쇄했다"라고 말했다.

이어 "미중 정상회담에서 관세와 희토류, 첨단기술 규제 등 핵심 쟁점은 후속 협상으로 이연돼 과도한 낙관론이 제한됐다"라고 덧붙였다.

또 미국과 이란 간 갈등 고조로 이틀 연속 유가가 오르며 배럴당 100달러선에 근접한 바 있다. 다만 직전 장에서는 협상 기대감으로 뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 2.33%, 브렌트유 11월물은 전장보다 2.14% 내리는 등 우려가 일부 잦아들었다.

특히 미국 국채금리 급등에 더해 미국 IT기업 오라클이 전력공급 문제로 데이터센터 사업 관련 개발사에 '불가항력' 통보한 사실이 알려지며 AI·반도체 관련 투자 심리가 약해진 점도 코스피 하방 압력을 보탰다.

삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660] 모두 5%씩 내렸으며, 두 종목이 포함된 전기/전자 업종(-4.46%)도 코스피 업종지수 중 가장 많이 내렸다.

SK하이닉스와 관련해선 손자회사 솔리다임의 내년 미국 기업공개(IPO) 추진설에 중복 상장, 소액주주 가치 훼손 우려가 제기된 것도 주가에 영향을 미쳤을 가능성이 있어 보인다.

이 때문에 코스피서 상승 종목(611개)이 하락(249개)보다도 많았지만 지수는 하락했다.

이외 시가총액 상위 종목을 보면 SK스퀘어[402340](-7.56%) 삼성물산[028260](-5.86%)이 내렸으나, LG에너지솔루션[373220](3.56%), 현대차[005380](0.28%), 삼성바이오로직스[207940](2.49%), KB금융[105560](0.58%), 삼성생명[032830](0.51%), 한화에어로스페이스[012450](1.27%) 등은 올랐다.

업종별로는 화학(3.20%)과 건설(3.05%), 오락/문화(2.09%) 등이 오른 반면, 전기/전자에 이어 제조(-3.34%), 유통(-2.82%)가 내렸다.

코스닥은 1.00p(0.12%) 오른 845.48로 개장, 2.10p(0.25%) 오른 846.58로 마감했다.

외국인이 457억원, 개인이 214억원 매수 우위였던 반면 기관만 745억원 매도 우위였다.

시총 상위 종목인 알테오젠[196170](1.00%)과 에코프로[086520](2.25%), 에코프로비엠[247540](6.00%)은 상승했으나 주성엔지니어링[036930](-0.24%), 레인보우로보틱스[277810](-2.66%), 원익IPS[240810](-7.85%), 이오테크닉스[039030](-2.70%) 등 상당수는 하락했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 21조8천70억원과 5조9천300억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 10조2천68억원이다.

<연합>

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