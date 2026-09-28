선관위특검, 노태악 전 선관위원장 출국금지 연장조치

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 노태악 전 중앙선거관리위원장의 출국금지 기간을 연장 조치했다.



28일 법조계에 따르면 법무부는 최근 특검팀의 요청에 따라 노 전 위원장에게 내려진 기존 출국 금지 기간을 연장하는 조치를 내렸다.

노태악 전 중앙선거관리위원장. 연합뉴스

노 전 위원장은 특검팀 출범에 앞서 이 사건을 수사했던 검경 합동수사본부(합수본)의 요청으로 출국이 금지된 상태였는데, 특검팀의 요청으로 조치가 연장됐다.



2022년부터 지난 지방선거까지 중앙선관위원장을 겸임한 노 전 위원장은 투표용지 부족 사태와 관련해 공직선거법 위반, 직무유기 등 혐의로 입건된 피의자 신분이다.



지방선거에서 투표용지가 부족해 유권자들의 권리가 침해되는 사태가 벌어지자 노 전 위원장은 책임을 지겠다며 선거 2일 뒤인 6월 5일 사퇴했다.



이외에도 노태악 전 위원장은 선관위원장 재임 중 호주·뉴질랜드, 독일·에스토니아, 덴마크·스웨덴 등 총 세 차례 배우자와 동반 해외 출장을 다녀와 '외유성 출장' 의혹을 받고 있다.



지난 7일 공식 출범한 특검팀은 이달 17일 중앙선관위와 지방 선관위 9곳 등 총 10곳을 압수수색하며 강제수사를 본격화했다.

<연합>

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