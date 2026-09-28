부산 상어 '부캉이' 밈 코인 등장…"잘못 샀다 물린다"

부산 북항 친수공원에 나타난 상어 '부캉이'가 대중의 관심을 받으면서 이를 본뜬 밈 코인이 출시됐다.
28일 가상자산 업계에 따르면, 밈 코인 발행 플랫폼 펌프닷펀에서는 지난 20일 '부캉이'라는 이름의 가상자산(코인)이 발행돼 현재까지 거래되고 있다.
이날 오후 2시 기준으로 이 코인의 가격은 1원대 수준인 0.00126142달러에 불과하다. 시가총액은 126만달러(약 17억원)에 달한다.
밈 코인이란 밈(meme·온라인 유행 콘텐츠)에서 영감을 얻어 재미 삼아 만든 코인으로 내재적 효용이 없고 투기적 성격이 강한 특성이 있다.
영국령 버진아일랜드에 법인을 둔 펌프닷펀은 누구나 특별한 기술력 없이도 밈 코인을 만들 수 있는 플랫폼으로, 매일 수많은 코인이 생겨나고 잊힌다.
국내에서 화제가 된 소재도 자주 밈 코인으로 발행돼 '버스 하우스', '러브버그', '늑구', '푸바오' 등 한국어 이름을 가진 다양한 코인이 유통 중이다.
특별한 발행 제한이 없는 탓에 한 키워드가 화제가 되면 이를 그대로 따라 한 코인들이 발행돼 유사한 이름을 가진 밈 코인이 다수 등장하기도 한다.
업계에서는 밈 코인은 변동성이 크고 시장 참여자가 적어 시가총액을 인위적으로 조작하기 쉬운 만큼 투자에 주의를 기울여야 한다는 조언이 나온다.
안광호 타이거리서치 연구원은 "과거에도 한국 이슈를 소재로 한 밈 코인이 다수 등장했다"라며 "잘못 매수하면 매도 타이밍을 잡지 못한 채 물릴 수 있다"라고 말했다.
<연합>
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