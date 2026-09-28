장재인, 노브라 패션 지적에…“여자가 태어나서 시원하게 살면 안 돼?”

유튜브 채널 ‘싱어송라이터 재인’ 화면 캡처

가수 장재인이 과거 자신을 둘러싼 패션 관련 수식어를 발견하고 솔직한 반응을 보였다.

장재인은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘싱어송라이터 재인’을 통해 홍대 게릴라 공연을 준비하는 과정을 공개했다.

이날 장재인은 직접 공연 전단지를 제작하며 홍보에 나섰다. 공연을 앞두고 과거 Mnet ‘슈퍼스타K2’ 출연 당시 사진을 찾던 그는 자신의 이름을 검색해 온라인에 정리된 정보를 살펴봤다.

그러던 중 장재인은 자신의 나무위키에 적힌 ‘노브라 패션을 즐겨 입는다’는 문구를 발견했다.

예상하지 못한 내용을 확인한 장재인은 “이런 거 유튜브에 나가도 되나요?”라며 당황한 모습을 보였다.

하지만 이내 “여자가 태어나서 시원하게 살면 안 돼?”라고 반문하며 웃었다. 이어 “시원시원하게 살아요. 뭐 어때”라고 말하며 개의치 않는 반응을 보였다.

장재인은 과거에도 자신의 SNS를 통해 다양한 패션을 선보인 바 있다. 특히 지난해에는 신곡 홍보 과정에서 노브라 스타일의 사진을 공개해 관심을 받기도 했다.

한편 장재인은 2010년 Mnet ‘슈퍼스타K2’를 통해 이름을 알렸다. 독특한 음색과 개성 있는 음악 스타일로 주목받은 이후 싱어송라이터로 활동을 이어오고 있다.

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