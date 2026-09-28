“가을 바다와 10만 본 국화의 향연”…제26회 마산가고파국화축제 10월31일 개막

가을 바다를 배경으로 흐드러지게 피어난 10만 본의 알록달록한 국화가 경남 창원 마산의 가을을 화려하게 수놓는다.

창원시는 지역 대표적인 가을 명품 축제인 ‘제26회 마산가고파국화축제’가 10월31일부터 11월8일까지 9일간 펼쳐진다고 28일 밝혔다.

지난해 열린 마산가고파국화축제 전경. 창원시 제공

올해 축제는 ‘국화, 가을 바다를 품다’라는 슬로건 아래 관람객을 맞이한다.

기존 축제 공간을 크게 확장하고, 해상 낙화놀이와 유명 요리사들의 요리 등 눈과 입을 즐겁게 할 새로운 콘텐츠를 대거 선보이며 더욱 깊어진 가을의 낭만을 선사할 예정이다.

축제 무대는 3·15해양누리공원(제1축제장)을 중심으로 합포수변공원(제2축제장), 마산해양신도시(제3축제장) 등 3개 구역으로 넓어져 장소별로 색다른 매력을 자랑한다.

메인 무대인 제1축제장에서는 8개 테마로 꾸며진 국화 전시와 화려한 멀티미디어 불꽃쇼, 시민들이 참여하는 ‘국화 분장대회’가 열린다.

특히 가을 밤바다 위로 불꽃이 흐르는 감성 야간 콘텐츠 ‘해상 낙화놀이’가 이번 축제에서 첫선을 보여 장관을 이룰 것으로 기대된다.

제2축제장인 합포수변공원에서는 지역 상권과 상생하는 불꽃쇼와 마산항 밤바다 축제 공연이 마산항의 수려한 야경과 어우러져 낭만을 더한다.

새롭게 조성되는 제3축제장 마산해양신도시는 MZ세대와 가족 단위 방문객을 위한 특화 공간으로 꾸며진다.

가을 야외 시네마, 웨딩 포토존, AI 체험 부스, 푸드플레이스 등이 들어서 먹거리부터 휴식까지 한곳에서 즐길 수 있다.

식도락의 즐거움도 커졌다. 축제장 푸드플레이스에는 인기 요리 서바이벌 프로그램에 출연한 유명 요리사들이 입점해 특별한 먹거리를 제공한다.

또한 1만2900원으로 축제장과 창원 시내 가맹점 할인 혜택을 누릴 수 있는 ‘국화패스’와 상점 할인 쿠폰북, 축제장 내 ‘배달존’을 운영해 관광객의 발길이 지역 상권으로 자연스럽게 연결되도록 했다.

축제를 찾는 관람객의 편의와 안전도 세심하게 챙겼다. 주차 공간을 지난해보다 1000면 늘린 5500면으로 대폭 확보하고, 임시화장실도 9개소로 늘렸다.

특히 축제장 내 모든 부스의 가격 및 원산지 표시를 의무화하고, 바가지요금 적발 시 즉시 퇴출하는 ‘원스트라이크 아웃제’를 엄격히 적용해 안심하고 축제를 즐길 수 있는 환경을 조성한다.

아울러 다회용기 사용과 무장애(Barrier-Free) 동선 확보를 통해 환경과 이동약자까지 배려한다.

축제 기간 중에는 가고파 마산항 밤바다 축제, 창원 드래곤 보트 대회, 세계 디카시 페스티벌, 창동라면축제 등 다채로운 연계 행사도 곳곳에서 펼쳐져 풍성한 볼거리를 더한다.

강기윤 창원시장은 “올해 마산가고파국화축제는 넓어진 공간만큼이나 알찬 콘텐츠로 누구나 다시 찾고 싶은 명품 축제로 도약할 것”이라며 “올가을 소중한 분들과 함께 마산 바다의 국화 향기 속에서 잊지 못할 특별한 추억을 가득 쌓아 가시길 바란다”고 말했다.

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