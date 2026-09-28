조국혁신당 “與 일각, 지금도 ‘대통령 팔이’…내부 갈라치기 단절 선언하라”

조국혁신당이 여권 일각의 내부 멸칭 사용과 친문·친명 간 갈등 양상을 정조준하며 지도부를 향해 강도 높은 쓴소리를 날렸다.

조국혁신당 신장식 대표가 28일 국회 최고위원회의에서 여권 일각의 ‘대통령 팔이’와 내부 갈라치기 행태를 강도 높게 비판하고 있다. 연합뉴스

신장식 조국혁신당 대표는 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 여권 일부와 유튜버들을 향해 “지금도 ‘이재명 팔이’를 하며 비난과 조롱, 상스러운 말과 욕설을 서슴지 않고 있다”고 직격했다.

이어 “추석 민심은 ‘불만’과 ‘불안’ 두 단어로 요약되는데, 대통령이 거듭 호소해도 당내 갈라치기는 계속되고 있다”며 “대통령 지지율을 깎아먹고 야당에 역전당한 뒤 총선이 임박해서야 비대위를 꾸릴 것인가”라고 강하게 반문했다.

특히 신 대표는 “내란 세력과 불평등과의 싸움은 도외시한 채 동지를 적으로 몰아대는 자들은 밀정이거나 장사치에 불과하다”며 “이들이야말로 진짜 위험한 적이므로 단호하게 절연을 선언해야 한다”고 촉구했다.

그러면서 “현재 정국은 ‘내란 세력 버티기’와 ‘내부 분열’이라는 두 개의 전선이 그어져 있는 형국”이라며 “내란과 맞설 때의 초심으로 돌아가 다시 원탁회의를 열고 민주진보 진영이 해야 할 일을 실천하자”고 덧붙였다.

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