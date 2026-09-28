‘숭실대 문경캠퍼스’ 설립 사실상 무산…4년 만에 마침표

민선 8기 문경시의 핵심 공약이자 숙원 사업이었던 숭실대학교 문경캠퍼스 설립이 사실상 무산됐다.

28일 문경시에 따르면 김학홍 문경시장은 16일 서울 숭실대를 방문해 이윤재 숭실대 총장과 면담을 갖고 문경캠퍼스 설립 건에 대한 최종 입장을 확인했다.

민선 8기 문경시의 핵심 공약이자 숙원 사업이었던 숭실대학교 문경캠퍼스 설립이 사실상 무산됐다. 양측은 현실적인 한계를 인정하고 캠퍼스 설립 대신 상호 실질적인 교류 협력 방안을 모색하기로 방향을 선회했다.

숭실대 문경캠퍼스 설립 추진은 시가 민선 8기 시절부터 공들여온 역점 사업이었다. 시는 2022년 숭실대 문경캠퍼스 유치추진위원회를 출범시켰다. 기존 문경대와의 통합 동의 확약과 타당성 조사 연구용역, 양 대학 간 상호교류 업무협약 체결 및 실무협의체 구성 등 캠퍼스 유치를 위한 절차를 다각도로 추진해 왔다.

그러나 대학 측의 벽을 넘지 못했다. 숭실대 측은 학내 구성원 동의 확보, 법인 이사회 의결 등 내부적 여건상 캠퍼스 설립 및 대학 통합이 여건상 불가하다는 입장을 내비친 것으로 알려졌다.

양측은 현실적인 한계를 인정하고 캠퍼스 설립 대신 상호 실질적인 교류 협력 방안을 모색하기로 방향을 선회했다. 문경에 있는 숭실통일리더십연수원을 활용해 연수 프로그램 참가 학생들이 문경의 주요 관광지를 탐방하고 지역 문화를 체험하는 등 관광 및 지역 홍보 연계 교류를 지속 추진한다.

현재 숭실통일리더십연수원은 신입생을 대상으로 2박3일 일정의 통일·안보 프로그램을 운영 중이다. 연간 20여 기수, 2000여명의 학생이 방문하고 있다.

김 시장은 “민선 9기를 시작하며 확인한 결과 숭실대 문경캠퍼스 설립은 현실적으로 어려운 상황”이라며 “비록 캠퍼스 유치는 무산됐으나 연수원 활용 등 보다 실질적이고 활발한 교류 협력을 통해 문경을 널리 알리고 지역 발전을 도모하겠다”고 말했다.

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