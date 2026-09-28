전현무 "회식에서 술 취한 연기, 차 문 닫히면 멀쩡해"

방송인 전현무가 회식 자리에서 술 취한 연기를 한다고 밝혔다.
27일 방송된 MBN 예능 프로그램 '디즈이즈 현무로드'에서는 전현무와 이준의 베트남 다낭 여행이 그려졌다.
이날 두 사람은 해산물 맛집을 찾았다. 이준은 "가리비 너무 맛있다. 조합을 진짜 잘한다"며 "베트남 음식이 한국 사람과 잘 맞는다"고 감탄했다.
이어 "지금 금요일 밤인데 맥주 마시는 사람들이 생각보다 없다. 술을 많이 안 먹는 분위기다. 한국도 MZ는 술을 잘 안 먹는다고 한다"고 말했다.
이에 전현무는 "요즘 애들은 술 먹고 몽롱한 상태를 싫어한다고 한다. 난 두 잔이면 취한다"고 말했고, 이준은 "대상을 타고 진짜 기쁜 날이다. 그때도 안 마시냐"고 물었다.
전현무는 "그때는 주변에서 마시라고 하지 않냐. 그럼 몇 잔 마시고 버린 후 술 취한 연기를 한다"며 바로 술 취한 연기를 선보였다.
그러면서 "매니저가 오고 차 문이 닫히는 순간 '매니저, 가자' 한다. 나 연기 장난 아니다. 이 연기 잘 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.
<뉴시스>
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