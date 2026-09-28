日 언론, 프로 韓 야구 직격…“‘병역 혜택’ 위해 강한 집념 보여” [아시안게임]

[나고야=권준영 기자] 한국 야구가 일본을 꺾고 아시안게임 5연패를 달성했다. 그러나 일본 언론은 금메달뿐 아니라 프로 선수들로 구성된 한국이 사회인 야구 선수들이 주축인 일본을 상대로 한 차례 패한 뒤 결승에서 설욕한 과정에 주목했다. 특히 한국 선수들이 금메달에 걸린 병역 혜택을 위해 강한 집념을 보였다는 분석도 내놨다.

대한민국 야구대표팀 선수들이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 금메달을 차지한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 도요하시=연합뉴스

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 일본을 3-1로 꺾고 시상대 가장 높은 곳에 섰다.

한국은 1-1로 맞선 8회초 김도영과 문보경의 연속 적시타로 2점을 뽑았다. 8회말 1사부터 마운드에 오른 박영현은 1.2이닝을 무실점으로 막으며 금메달을 확정했다.

이로써 한국은 2010 광저우를 시작으로 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 이번 대회까지 5회 연속 아시안게임 정상에 올랐다.

결승에서는 한국이 일본 선발 히구치 신을 상대로 2회 선취점을 뽑았지만 이후 추가점을 얻지 못했다. 히구치는 3이닝을 던지고 마운드를 내려갔고, 일본은 7회말 동점을 만들며 승부를 원점으로 돌렸다.

한국은 팽팽한 흐름에서 마운드의 힘으로 버텼다. 선발 곽빈은 6.1이닝 동안 삼진 9개를 잡으며 1실점으로 막았고, 동점을 허용한 뒤 마운드에 오른 조병현과 박영현이 일본의 추격을 차단했다.

특히 곽빈에게 이번 결승은 2022 항저우 대회에서 한 차례도 등판하지 못했던 아쉬움을 털어낸 경기였다. 곽빈은 경기 뒤 “이번엔 저 자신에게 100점을 주고 싶다”며 “이번에 제가 그 역할을 정말 잘 이겨낸 것 같아서 마음에 있던 한이 좀 풀린 것 같다”고 말했다.

류 감독도 선수들의 투혼을 강조했다. 그는 “어떤 대회든 한일전은 이겨야 한다는 중압감이 엄청난데, 선수들이 정신적 압박감을 이겨내고 마지막에 유종의 미를 거둬 정말 자랑스럽다”고 밝혔다.

일본 언론이 주목한 것은 한국의 금메달까지의 과정이었다. 한국은 결승 이틀 전 일본에 한 차례 고개를 숙였다.

지난 25일 슈퍼라운드에서는 일본에 0-5로 완패했다. 한국 야구가 아시안게임에서 일본에 패한 것은 2006 도하 대회 이후 20년 만이었다.

당시 일본 선발 히구치 신은 한국 타선을 7이닝 무실점으로 묶었다. 한국은 일본 투수진을 상대로 5안타에 그쳤고, 일본은 5점을 뽑아 승리를 가져갔다.

한국은 KBO리그 현역 선수들로 대표팀을 꾸렸지만 일본은 사회인 야구 선수들이 중심이었다. 그런 일본이 한국을 한 차례 꺾은 데 이어 결승까지 올라온 것이다.

일본 TBS는 사회인 야구 대표팀으로 나선 일본이 32년 만의 아시아 정상에는 오르지 못했지만 개막 이후 5연승을 거두며 결승까지 진출한 점을 짚었다.

마이니치신문은 결승을 한일 양국의 자존심이 걸린 승부로 표현하면서 사회인 선수들로 구성된 일본이 한국 프로 선수단에 패해 금메달을 놓쳤다고 전했다.

특히 마이니치신문은 한국 선수들에게 걸린 병역 혜택에 주목했다. 우승하면 병역 혜택을 받을 수 있는 한국이 결승에 초점을 맞추고 강한 집념과 기세를 보였다는 취지로 보도했다.

실제로 선수들의 각오에서도 병역 혜택을 둘러싼 절박함이 드러났다. 9회말 일본의 마지막 공격을 막아낸 박영현은 경기 뒤 “어젯밤 병역 혜택이 간절한 형들이 긴장감에 잠을 이루지 못하더라. 내가 무조건 금메달을 딸 테니 걱정하지 말라고 했는데, 그 약속을 지켜 친구들과 형들에게 최고의 선물을 안겨 다행”이라고 말했다.

대한민국 야구대표팀 선수들이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승에서 일본을 3-1로 꺾고 금메달을 차지한 뒤 기뻐하고 있다. 도요하시=뉴스1

일본 매체 ‘코코카라넥스트’는 한국의 우승을 두고 대회 전반에 걸쳐 일본 야구의 높은 벽을 실감하며 고전한 끝에 얻은 결실이라는 평가를 내놨다.

‘더다이제스트’도 한국의 5연패를 전하면서 결승에서 설욕했지만 대회 과정에서 한국 야구가 풀어야 할 과제가 드러났다는 시각을 소개했다.

한편 승부를 떠나 양국 응원단의 응원가 교환도 일본 현지에서 화제가 됐다. 결승전에서 일본 응원단은 3루 측 한국 응원단을 향해 “플레이! 플레이! 코리아!”라는 구호를 보냈다. 한국 응원단은 일본어로 “힘내라, 일본”이라고 화답했다.

경기가 끝난 뒤에는 한국과 일본 유니폼을 입은 양국 응원단 대표가 악수를 나눴다. 일본야구연맹(JABA)은 이 장면을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하며 양국 응원단이 경기 후 서로의 선전을 격려했다고 전했다.

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