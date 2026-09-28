‘공정’ 논란이니 뭐니 해도 에이스 곽빈의 투혼과 역투는 진짜였다… “3년 전 동주에게 미안해. 이번 금메달로 항저우의 한 드디어 풀었다”

[남정훈 기자] “(문)동주에게 미안하고 고맙기도 해요”

2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 야구의 아시안게임 5연패를 이끈 일등공신인 ‘에이스’ 곽빈(27·두산)은 금메달을 목에 건 뒤 이번 대표팀에는 포함되지 않은 문동주(23·한화)를 언급하며 미안함과 고마움을 전했다.

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전 대한민국과 일본의 경기, 대한민국 선발 곽빈이 7회말 1사 1,2루 상황에서 동점 적시타를 허용 후 마운드를 내려가고 있다. 뉴스1

사연은 3년 전 열린 2022 항저우 아시안게임으로 거슬러 올라간다. 당시에도 곽빈은 문동주와 함께 선발 ‘원투펀치’ 역할을 해줄 것으로 기대를 받았다. 그러나 대회 직전 올라온 등의 담 증세로 인해 아시안게임에는 한 번도 마운드에 오르지 못했다. 외롭게 에이스 역할을 수행한 문동주는 당시 대만과의 결승전에 선발 등판해 6이닝 무실점 역투로 한국의 아시안게임 4연패를 이끌었다.

금메달 멤버로서 병역 혜택을 받은 곽빈은 마운드에 한 번도 서지 않았기에 ‘무임승차’ 논란이 꼬리표처럼 따라다녔다. 그 마음의 빚을 갚고자 만 25세 이하 선수 위주로 구성한 이번 아시안게임에 와일드카드로 뽑히자 선뜻 태극마크를 달았다.

올 시즌 11승7패, 평균자책점 2.26(1위), 탈삼진 186개(1위)로 KBO리그 데뷔 9년 만에 명실상부 리그 최고의 에이스로 떠오른 곽빈은 금메달을 향한 가장 큰 고비로 여겨졌던 지난 21일 조별리그 첫 경기 대만전(6이닝 무피안타 10탈삼진 무실점)과 27일 일본과의 결승전(6.1이닝 4피안타 9탈삼진 1실점) 선발 등판의 중책을 맡아 혼신의 힘을 다 한 역투로 ‘버스 운전기사’ 역할을 톡톡히 해냈다. 경기 뒤 본인 스스로도 버스 운전기사라는 평가에 “부정하지 않겠다”고 말했을 정도다.

27일 오후(현지 시간) 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전 한국과 일본의 경기, 3-1로 승리하며 금메달을 획득한 한국 곽빈이 선수들과 기뻐하고 있다. 뉴시스

슈퍼라운드에서 0-5 영봉패를 안겨준 일본을 상대로 ‘류지현호’는 결승에서도 고전을 면치 못했다. 슈퍼라운드에서 한국 타선을 상대로 7이닝 무실점 역투를 이어간 히라노 신이 하루 쉬고 또 다시 선발 등판해 3이닝 1실점으로 호투했고, 이어 올라온 불펜진들도 좀처럼 공략해내지 못했다.

이런 위기를 견디게 해준 게 곽빈의 111구 역투였다. 6회까지 피안타 1개만 맞으며 무실점으로 호투한 곽빈은 6회까지 투구수가 92구였으나 7회에도 마운드에 올랐다. 1-0의 불안한 리드를 본인이 지켜내겠다는 책임감이었다. 그러나 굵은 비를 맞으며 혼신의 힘을 다해 던진 탓에 7회 들어 공이 가운데로 몰렸고, 결국 피안타 3개를 맞고 한 점을 내주며 1-1 동점 상황에서 마운드를 내려갔다. 곽빈에 이어 올라온 조병현이 1사 1,2루 위기에서 탈삼진 2개를 솎아내면서 불을 껐고, 한국은 ‘약속의 8회’ 2사 상황에서 김도영(KIA), 문보경(LG)의 연속 적시타로 3-1로 달아나며 금메달을 목에 걸었다.

27일 오후(현지 시간) 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전 한국과 일본의 경기, 3-1로 승리하며 금메달을 획득한 한국 문보경, 곽빈, 노시환이 태극기를 들고 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

결승전 승리투수가 되지 못했지만, 류지현 감독은 이번 아시안게임 금메달로 곽빈을 꼽았다. 대회 최우수선수(MVP)를 꼽아달라는 질문에 인터뷰 중이던 곽빈을 가리키며 “저기 있네요”라고 웃은 류 감독은 “곽빈이 이번 대표팀 최고참으로서 책임감을 끝나지 보여줬다. 7회에 맞아나갈 때도 바꾸지 않은 건 곽빈 본인이 끝까지 책임지겠다는 의사가 확고해 그 투지를 존중했기 때문”이라고 설명했다.

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 7회말 한국 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 연합뉴스

곽빈은 결승전을 마친 뒤 “이번엔 저 자신에게 100점을 주고 싶다”고 스스로를 치켜세웠다. 동점을 허용한 뒤 마운드를 내려오면서 모자를 벗고 머리를 뒤로 쓸어넘겼던 곽빈은 눈가를 닦는 모습이 중계 카메라에 찍혔다. ‘눈물 흘린 것 아니냐’는 질문에 “아니다. 절대 아니다”라며 강하게 부정했다.

27일 오후(현지 시간) 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전에서 일본을 3-1로 누르며 5연패 위업을 달성했다. 경기 종료 순간 선발투수로 나섰던 곽빈이 태극기를 들고 마운드로 달려나가며 포효하고 있다. 뉴시스

몸소 무임승차 논란을 떨쳐낸 곽빈은 3년 전 문동주를 떠올리며 “지금도 미안하고 고맙기도 하다. 이번에 제가 그 역할을 정말 잘 이겨낸 것 같아서 마음에 있던 한이 좀 풀린 것 같다”라고 말했다. 이어 “질책보다는 한마음으로 응원해 주시면 대한민국 야구가 더 발전한다고 무조건 생각한다”고 덧붙였다.

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