강신철, '北 지뢰 확인 시 대응' 묻자 "상응하는 조치할 것"

강신철 국방부 장관은 28일 최근 발생한 비무장지대(DMZ) 폭발 사고의 원인이 북한이 최근 매설한 지뢰로 확인될 경우 "합당하고 상당한, 거기에 상응하는 그런 대응과 조치가 필요하고 그렇게 해 나가겠다"고 밝혔다.



강 장관은 이날 국회에서 국민의힘 장동혁 대표를 접견한 후 기자들과 만난 자리에서 '(사고 원인이) 북한이 최근 매설한 지뢰로 최종 확인되면 어떻게 대응할 계획인가'라는 물음에 이같이 답했다.

강신철 국방부 장관이 28일 서울 여의도 국회에서 국민의힘 장동혁 대표를 접견하고 있다. 뉴시스

강 장관은 또 사고 현장에 있던 장병들이 북한군 목함지뢰를 목격했다는 취지로 진술했다는 한 언론 보도와 관련한 질문에는 "목함지뢰가 아닌 그러한 진술들도 있다"며 "그래서 특정하기 어려운 부분들도 있는데 오늘 지금 현장 조사하고 있기 때문에 최대한 빨리 정리되는 대로 국민들께 투명하게 설명해드리겠다"고 말했다.



이어 당초 군이 현장 조사 계획을 오는 29일 진행하려고 한 것을 누가 결정했느냐는 물음에는 "현장 조사는 유엔사와 합참, 그리고 현장 부대가 다 상황 평가를 해서 실시하는 부분"이라며 "그 부분에 대해서도 오늘 정확하게 브리핑해드릴 수 있도록 하겠다"고 답했다.



강 장관은 야권의 사고 축소 및 은폐 의혹, 늑장 대응이라는 비판 제기에 대해선 "그렇지 않다. 군이 어떤 걸 은폐할 수 있겠나. 투명하게 진행해갈 것"이라며 "일부러 늦게 하거나 은폐하거나 그런 것 분명히 없다고 다시 한번 말씀드리고 싶다"고 했다.

<연합>

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