방콕 홍수로 여객기 운항 11시간 지연…한국인 수백명 '발동동'

최근 태국 수도 방콕 일대에 쏟아진 폭우로 도심 곳곳이 침수되면서 한국인 승객 수백명이 방콕 수완나품 국제공항에서 10시간 넘게 발이 묶였다.

28일(현지시간) 태국 정부에 따르면 방콕 일대에는 지난 24일부터 전날까지 330㎜가 넘는 폭우가 쏟아져 시내 곳곳이 침수됐다.

태국 홍수로 수완나품 국제공항서 운항 대기 중인 타이항공 여객기. 연합뉴스

일부 지역 주거지 등에서는 성인 가슴 높이까지 물이 차올랐고, 이재민 4천900명은 학교와 사원 등지에 마련된 대피소 200여곳으로 몸을 피했다.

방콕 당국은 폭우로 인한 이번 홍수로 5만2천가구가 피해를 본 것으로 집계했다.

일부 항공사 승무원들도 홍수로 제때 출근하지 못하면서 전날부터 여객기 운항이 잇따라 지연됐다.

타이항공 여객기를 타려던 한국인 수백명은 전날 밤부터 수완나품 공항에서 10시간 넘게 발이 묶였다.

한국인 김모(37)씨는 이날 연합뉴스와 통화에서 "일가족 8명과 함께 타이항공을 타고 어젯밤 11시 10분 비행기로 귀국할 예정이었다"며 "비행기 출발 시각이 처음에는 오늘 오전 1시 40분으로 변경됐다가 이후 오전 3시, 오전 4시, 오전 6시 10분으로 계속 바뀌었다"고 말했다.

그러면서 "항공사 직원은 게이트에 한 명도 없고 운항 지연과 관련한 안내도 전혀 없었다"며 "참다못해 타이항공 라운지에 직접 찾아가 문의하니 '폭우로 직원들이 출근하지 못했다'고 했다"고 덧붙였다.

김씨는 "어제도 방콕에 비가 많이 와서 오후 6시쯤 공항에 일찍 도착했다"며 "14시간 넘게 아무런 공지도 못 받은 채 무작정 기다렸다"고 토로했다.

김씨가 탑승하려던 항공기는 애초 예정 시각보다 11시간 30분 늦은 이날 오전 10시 40분께 한국으로 출발했다.

전날 오후 11시 35분에 수완나품 공항에서 한국으로 출발할 예정이던 또 다른 타이항공 여객기의 운항도 지연됐다.

27일(현지 시간) 태국 방콕 거리가 폭우로 인해 침수돼 있다. 최근 방콕에 300㎜ 넘는 비가 내리고 도로 곳곳이 침수되면서 수도 전역에 홍수 비상사태가 선포됐다. AP연합뉴스

태국 정부는 지난 16일부터 전국에서 발생한 홍수로 8명이 사망했다며 방콕을 비롯해 논타부리주와 사뭇쁘라깐주 등지를 재난 지역으로 선포했다.

지난 주말에는 방콕 곳곳에서 생필품 사재기가 벌어져 상점 진열대가 텅 비자 태국 총리실은 자제해 달라고 당부하기도 했다.

태국 정부는 또 이날부터 오는 29일까지 이틀 동안 방콕과 인근 3개 주 공무원들에게 특별 휴무를 명령했다.

태국 정부는 "이는 (홍수로 인한) 교통 혼잡을 완화하려는 조치"라며 "이 기간 주요 업무는 부서장 판단에 따라 적절히 처리할 수 있다"고 설명했다.

한편, 현지 파타야메일 보도에 따르면 지난 24일 태국 중부 촌부리주 파타야 인근 농쁘루 지역에서 홍수에 휩쓸려 실종된 한국인 남성으로 추정되는 시신이 사흘 만인 전날 오후 6시께 발견됐다.

현지 어민이 처음 발견했을 때 시신은 심하게 부패한 상태였으며 옷차림이 실종 당시 한국인이 입은 것과 유사한 것으로 전해졌다.

태국 당국은 정확한 신원과 사인을 추가로 확인하기 위해 부검을 할 예정이다.

주태국 한국대사관 관계자는 "실종된 한국인으로 추정되는 시신이 발견됐으나 아직 정확한 신원은 확인되지 않았다"며 "현지 경찰서장과 계속 상황을 공유하고 있다"고 말했다.

태국 이웃국인 미얀마 남부 지역에서도 지난 25일부터 폭우가 쏟아진 뒤 홍수와 산사태가 일어나 최소 7명이 숨지고 30명이 실종됐다.

<연합>

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