롯데호텔앤리조트, 태국 두짓호텔과 제휴…글로벌 멤버십 확대

롯데호텔앤리조트가 태국 대표 호텔그룹 두짓호텔앤리조트와 전략적 파트너십을 맺고 글로벌 멤버십 혜택 확대에 나선다.

롯데호텔앤리조트는 28일 두짓호텔앤리조트와 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 이번 제휴는 양사가 보유한 글로벌 네트워크를 활용해 회원 혜택을 강화하고 국내외 고객 접점을 확대하기 위해 마련됐다.

두짓호텔앤리조트는 두짓 인터내셔널의 호텔·리조트 사업부로 현재 18개국에서 약 60개의 호텔과 리조트를 운영하고 있다. 두짓타니, 두짓 컬렉션, 두짓 호텔 등 다양한 브랜드를 보유하고 있으며 멤버십 회원은 약 240만명이다.

이번 제휴에 따라 롯데호텔 리워즈 회원은 9월28일부터 2027년 6월30일까지 전 세계 두짓호텔앤리조트에서 혜택을 받을 수 있다. 두짓호텔의 멤버십 프로그램인 ‘두짓 골드’에 신규 가입하면 객실과 부대시설 이용 시 10% 할인 혜택이 제공되며 가입 포인트 1000포인트도 추가 적립된다.

두짓호텔앤리조트 회원 역시 롯데호텔 리워즈에 가입하면 국내외 30여개 롯데호텔앤리조트 체인에서 우대요금을 적용받을 수 있다. 다만 롯데호텔 시애틀·괌·사마라·블라디보스톡과 L7 충장, 브리브 광주 바이 롯데호텔은 대상에서 제외된다.

롯데호텔앤리조트는 국내 호텔 브랜드 가운데 가장 많은 멤버십 회원을 보유하고 있다. 이달부터 리워즈 체계를 개편한 데 이어 밀레니엄호텔앤리조트, 싱가포르항공 등 글로벌 기업과의 제휴도 확대하고 있다. 이를 통해 해외 고객 유입을 늘리고 멤버십 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “앞으로도 국내외에서 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 글로벌 네트워크를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지